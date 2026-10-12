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Gündem Tank paleti yalanıyla tescillenen CHP'li Faik Öztrak yine sahnede: 'Yalan söylemeniz ayıptır, günahtır' dedi
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Tank paleti yalanıyla tescillenen CHP'li Faik Öztrak yine sahnede: 'Yalan söylemeniz ayıptır, günahtır' dedi

Yeniakit Publisher
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Tank paleti yalanıyla tescillenen CHP'li Faik Öztrak yine sahnede: 'Yalan söylemeniz ayıptır, günahtır' dedi

Zamanında "Tank paleti fabrikası Katar'a satılıyor" iftirasıyla milleti kandırmaya çalışan ve yalanı mızrak gibi elinde patlayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında yine yavuz hırsız rolüne soyundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına geçmesiyle neye uğradığını şaşıran CHP cephesindeki iç hesaplaşmaları ve rezillikleri örtbas etmeye çalışan Öztrak, batan geminin mallarını kurtarma telaşıyla kendi geçmişini unutup etrafa ahlak ve dürüstlük dersi vermeye kalkıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına geçmesiyle büyük bir panik yaşayan ve iç hesaplaşmalarla boğuşan CHP cephesindeFaiko Öztrak, hezimetini örtbas etmek için yine yavuz hırsız rolüne soyundu. Geçmişte "Tank paleti fabrikası Katar'a satılıyor" iftirası elinde patlayan Öztrak'ın, batan geminin mallarını kurtarma telaşıyla dürüstlük dersi vermeye kalkışması milletin gözünden kaçmadı.

Sermaye piyasasında yürütülen fon soruşturmaları üzerinden devletin kurumlarına ve hükümete saldıran CHP'li Öztrak, muhalefetteki çürümüşlüğü ve yolsuzluk çarkını gizlemek için hedefe SPK ve Meclis denetimini koydu. Kurultay dönemindeki rüşvet, yolsuzluk ve partinin imkanlarını yağmalama skandalları faş olunca panikleyen CHP zihniyeti; kaybolan şifrelerin, tahrip edilen örgüt binalarının ve parti kasasındaki şaibeli paraların hesabını vermek yerine devlete "ceberrut" iftirası atarak hezeyanlarına yenisini ekledi.

 

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin, "‘Sütte leke var, onda yok’ dedikten sonra AK Parti’ye geçen Cemil Tugay’ı ‘sütü bozuk’ ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip, ‘Ben öyle bir şey demedim’ diye yalan söylemeniz ayıptır, günahtır. Arşiv unutmaz. Kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan CHP’nin Genel Başkanını yalan söylemekle suçlamaya kalkıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değinen Öztrak, “Geçtiğimiz ay patlak veren finansal Susurluk skandalı iktidarın, bürokrasinin ve finans çevrelerinin içine battığı çukuru, girift ilişki ağlarını ortaya çıkardı. Bu soygunun bir ucu AK Parti’nin Genel Merkezi’ne, bir ucu bürokrasiye ve denetim kurumlarına, bir ucu haramzade yandaş ağlarına, bir ucu da uluslararası varlık fonlarına kadar uzanıyor. Karşımızda bir organize çürümüşlük üçgeni var. Bu büyük fon soygunu; hukuku çiğneyen, demokrasiyi ayaklar altına almakta sakınca görmeyen, denge ve denetim tanımayan, ucube tek adam rejiminin devleti sürüklediği, ağır yönetim krizinin nihai sonucudur. Soygunun ortaya çıktığı ilk gün Genel Başkanımızın başkanlığında ekonomi masamızı topladık. Vurgunun tüm yönleriyle açığa çıkarılmasının TBMM'de tüm partilerin katılımıyla kurulacak bir araştırma komisyonu sayesinde mümkün olacağını söyledik” ifadelerini kullandı.

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