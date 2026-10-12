Doğu Kudüs’teki konsolosluk krizi tırmanıyor! İngiltere’den işgalciye tokat gibi cevap

Son günlerde İngiltere ve İsrail arasında konsolosluk krizi yaşanıyor. İsrail, 8 Ekim'de Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere Konsolosluğu'nun faaliyetlerinin sona erdiğini, aralarında başkonsolosun da bulunduğu 20 diplomatın ülkeden ayrıldığını ve yedi diplomatın kısıtlı bir çalışma alanıyla görevini sürdüreceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kapatılma kararına ilişkin, konsolosluğun sınırlı bir şekilde faaliyetlerine devam edeceğini söyledi ve "Konsolosluk binasında 7 diplomattan oluşan bir görev gücü görevlendirme yetkisi verdik. Her iki tarafın da kendileri için önemli olan konuları gündeme getirebileceği hükümetler arasındaki diyaloğu sürdürme konusunda anlaştık" dedi.

Ardından İsrail şu kararları bildirdi:

Kiryat Gat'taki Gazze Uluslararası Yardım Merkezi'nden İngiliz temsilciler uzaklaştırılacak.

Filistin Yönetimi güçlerinin Yahudiye ve Samarya'da eğitilmesine yönelik İngiliz faaliyetleri durdurulacak.

Yahudi karşıtı ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunan ve İsrail Devleti'nin varlığını inkar eden 12 seçilmiş yetkilinin ve diğer İngiliz vatandaşlarının İsrail'e girişi engellenecek.

Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu bugün faaliyetlerini sonlandırmak. Bu bağlamda Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu tabelası kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı Saar, "Bu noktaya gelmek istemiyorduk, ancak İşçi Partisi hükümetinin eylemleri bizi buraya getirdi." dedi.

İNGİLTERE: İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARDAKİ BU KARARI KABUL ETMİYORUZ

İngiliz Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail hükümetinin neredeyse 200 yıldır orada bulunan Kudüs'teki konsolosluğu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul etmediğimiz konusundaki tutumumuz açık olmuştur. İngiliz hükümeti, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki topraklar olduğu konusundaki bu tutumunu yıllardır vurgulamaktadır. İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, konsolosluk binası kapatılmayacak, ancak bugünden itibaren 'İngiliz Misyonu' olarak adlandırılacak ve Filistinlilerle temel hizmetleri sunmaya ve çalışmaya devam edecektir."

KONSOLOSLUK PERSONELİ CİDDİ DERECEDE AZALTILDI

Konsolosluk personelinin yüzde 75'i Doğu Kudüs'ten ayrıldı. İngiliz hükümeti, İsrail’in işgal altındaki topraklarda böyle bir kapatma kararı almaya hukuken yetkili olmadığını savundu. Ayrıca İsrail'in kararına aynen karşılık vermeyeceğini ve diyaloğun devam edeceğini bildirdi.

YERLEŞİMCİLER KRİZİ

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, geçtiğimiz ay Batı Yaka'daki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasakladığını duyurmuştu. Kararın, İsrail'in bölgedeki hukuksuz yerleşim projelerine karşı baskı oluşturmak için alındığı ifade edilmişti.

İngiltere ve beraberindeki 11 ülke İsrail'in Batı Yaka'daki yerleşimci faaliyetlerine karşın yaptırım kararı almıştı.

Bunun üzerine İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını duyurmuştu. Bu olayı takiben iki ülke arasındaki konsolosluk krizi devam ediyor.

21 Eylül 2025: İngiltere, Gazze’deki savaş ve artan yerleşim faaliyetleri karşısında iki devletli çözümü korumak amacıyla Filistin Devleti’ni tanıdı.

20 Mayıs 2025: Londra, İsrail’le yürüttüğü yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerini durdurdu ve yerleşimci şiddetiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

2 Eylül 2024: İngiltere, silahların Gazze’de uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılabileceği endişesiyle İsrail’e yönelik yaklaşık 30 silah ihracat lisansını askıya aldı.

Kaynak: haber7