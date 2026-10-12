  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Sabri Şahsuvar yazdı: Azerbaycan 28 Şubat'ı yaşıyor! Azeri annenin başörtüsü isyanı… Ermeni’ye, Yahudi’ye yer var Müslüman’a niye yer yok! Büyük Pers İmparatorluğu hayal oldu! ABD Irak’tan çekilince İran’ın planı suya düştü Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme: Terör örgütü PKK, Metina’da 4 kampı boşalttı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz Bakan Bayraktar açıkladı! Enerjide birinci öncelik değişiyor 'Ronaldo devre arasında Galatasaray'a geliyor!' Toplu taşıma zamlarına sınır geliyor! Meclis Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek
Teknoloji WhatsApp'a beklenen özellik geldi! Artık Mesajlar ileri bir tarihe zamanlanabiliyor
Teknoloji

WhatsApp'a beklenen özellik geldi! Artık Mesajlar ileri bir tarihe zamanlanabiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
WhatsApp'a beklenen özellik geldi! Artık Mesajlar ileri bir tarihe zamanlanabiliyor

WhatsApp, mesaj, fotoğraf ve videoları ileri bir tarihle programa zamanlama özelliğini Android beta sürümünde kullanıma açtı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir sabırsızlıkla beklediği "mesaj zamanlama" özelliğini nihayet kullanıma sunuyor.

Android beta sürümünde test edilmeye başlanan bu yeni özellik; metin mesajları, fotoğraflar, videolar ve bağlantıların belirlenen ileri bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilmesine imkân tanıyor. Üstelik gönderim anında cihazınız çevrim dışı olsa veya uygulama kapalı kalsa dahi uçtan uca şifreleme güvencesiyle mesajınız hedefine ulaşıyor.

 

WHATSAPP'TA MESAJLAR NASIL ZAMANLANACAK?

Özelliği kullanmak oldukça pratik. Bir metin veya bağlantı yazdıktan sonra klasik gönder butonuna doğrudan basmak yerine butona basılı tutmak gerekiyor. Açılan menüden mesajın iletilmesi istenen tarih ve saat kolayca belirlenebiliyor. Zamanlanan mesaj anında iletilmiyor, vakti geldiğinde sistem tarafından otomatik olarak sohbete düşüyor.

Zamanlama özelliği yalnızca düz metinlerle sınırlı değil. Galeri üzerinden seçilen fotoğraf ve videolar da aynı yöntemle, yani gönder butonuna basılı tutularak ileri bir tarihe planlanabiliyor ancak mevcut sürümde her seferinde yalnızca tek bir medya dosyası zamanlanabiliyor, yani çoklu medya gönderimi henüz desteklenmiyor.

Kullanıcılar dilerseler çizim ve düzenleme ekranında fotoğraf üzerine açıklama ekleyip ardından zamanlama yapabiliyor.

WhatsApp, zamanlama aralığı için esnek ve dengeli bir süre tanıyor. En erken mevcut zamandan en az 10 dakika sonrası, en geç ise 14 gün sonrasına planlama yapılabiliyor. Bu sayede gün içindeki önemli bir hatırlatmayı planlayabileceğiniz gibi sevdiklerinizin iki hafta sonraki doğum günü kutlamalarını da şimdiden hazırlayabilirsiniz.

Devlet Hastanesinde yüksek teknoloji: Kesisiz kapalı ameliyat dönemi
Devlet Hastanesinde yüksek teknoloji: Kesisiz kapalı ameliyat dönemi

Sağlık

Devlet Hastanesinde yüksek teknoloji: Kesisiz kapalı ameliyat dönemi

Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor
Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor

Teknoloji-Bilişim

Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor

Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!
Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

Teknoloji-Bilişim

Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23