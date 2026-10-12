  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede Yolsuzluktan tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı! Seçer’in yerine geçecek isim yarın belli olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Sabri Şahsuvar yazdı: Azerbaycan 28 Şubat'ı yaşıyor! Azeri annenin başörtüsü isyanı… Ermeni’ye, Yahudi’ye yer var Müslüman’a niye yer yok! Büyük Pers İmparatorluğu hayal oldu! ABD Irak’tan çekilince İran’ın planı suya düştü Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme: Terör örgütü PKK, Metina’da 4 kampı boşalttı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz Bakan Bayraktar açıkladı! Enerjide birinci öncelik değişiyor 'Ronaldo devre arasında Galatasaray'a geliyor!'
Gündem Belediye meclisinde meydan savaşı! Kimin kime vurduğu belli olmadı, kavgada kadınlar da yumruk salladı
Gündem

Belediye meclisinde meydan savaşı! Kimin kime vurduğu belli olmadı, kavgada kadınlar da yumruk salladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye meclisi toplantısında kavga çıktı. Kimin kime vurduğu belli olmayan meydan savaşını andıran görüntülerde kadın üyelerin de yumruk sallaması dikkat çekti.

Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda ek bütçe gündem maddesinin görüşüldüğü sırada, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tarafların karşılıklı tepkileri nedeniyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan ve meydan savaşını andıran olay cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kadın üyelerin de karıştığı kavga, toplantıdakilerin araya girmesiyle son buldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Dem parti normaldir,bunlar çok demokrat demokrasiyi çok seviyorlar,?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23