Belediye meclisinde meydan savaşı! Kimin kime vurduğu belli olmadı, kavgada kadınlar da yumruk salladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye meclisi toplantısında kavga çıktı. Kimin kime vurduğu belli olmayan meydan savaşını andıran görüntülerde kadın üyelerin de yumruk sallaması dikkat çekti.
Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda ek bütçe gündem maddesinin görüşüldüğü sırada, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tarafların karşılıklı tepkileri nedeniyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan ve meydan savaşını andıran olay cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Kadın üyelerin de karıştığı kavga, toplantıdakilerin araya girmesiyle son buldu.