Berlin’de Filistin’e destek gösterisi! Binlerce kişi Gazze için sokağa çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek için meydanlara çıktı. Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesini isteyen göstericiler, Alman hükümetine de İsrail’e sağlanan askeri desteği durdurma çağrısı yaptı. Eylem sırasında Filistin destekçileri ile İsrail yanlısı bir grup karşı karşıya geldi.
Berlin’de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Filistin bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi, Gazze’de yaşananlara tepki gösterirken İsrail yönetimi aleyhine sloganlar attı.
Gösteride Filistin bayraklarının yanı sıra Lübnan ve İran bayraklarının da taşındığı görüldü.
BİNLERCE KİŞİ BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE TOPLANDI
Filistin Bilgi Merkezi’nin aktardığı bilgilere göre, “Filistin için Birlik” adlı grubun organize ettiği gösteri, Almanya Federal Başbakanlık binası ile Federal Meclis arasındaki bölgede başladı.
Berlin polisi, gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.
Kalabalık, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını isterken Alman hükümetine de İsrail’e verdiği desteğe son vermesi çağrısında bulundu. Özellikle askeri desteğin ve silah sevkiyatının kesilmesi yönündeki talepler öne çıktı.
“BİR SOYKIRIM DİĞERİNİ HAKLI ÇIKARMAZ”
Göstericilerin taşıdığı pankartlar da dikkat çekti. Eylemde, “Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz” mesajının yer aldığı pankart öne çıkarken, Filistinli sivillerin korunması ve Gazze’de yaşananlardan sorumlu olanların hesap vermesi yönünde çağrılar yapıldı.
Katılımcılar, Avrupa ülkelerinin İsrail’e yönelik askeri ve siyasi desteğinin Gazze’de yaşananlar karşısında yeniden sorgulanması gerektiğini dile getirdi.
İSRAİL YANLISI GRUPLA GERGİNLİK
Yürüyüş sırasında Filistin’e destek veren göstericiler ile İsrail yanlısı bir grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında gerginlik yaşanırken Berlin polisi bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Filistin destekçileri yürüyüş boyunca Gazze’ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve Filistin halkının haklarının korunması yönünde sloganlarını sürdürdü.
AVRUPA’NIN FARKLI KENTLERİNDE GAZZE İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR
Filistin’e destek gösterileri yalnızca Berlin’le sınırlı kalmadı. Londra, Milano, Roma ve Varşova gibi Avrupa’nın farklı kentlerinde de Gazze için eylemler gerçekleştirildi.
Gösterilerde ortak talep, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve Avrupa hükümetlerinin İsrail’e sağladığı askeri desteğin sona erdirilmesi oldu.
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