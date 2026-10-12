Azerbaycan'daki okullarda 'İkna odası' skandalı: Geç şu odaya başörtünü çıkar!

İslam beldelerinde inanç özgürlüğüne kasteden vesayetçi kafalar bu kez Azerbaycan'da sahneye çıktı. Anayasal hakları ve en temel insani değerleri hiçe sayan bürokratik zorbalık, devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenleri hedef alıyor. Okul kapılarından hakaretlerle çevrilen, dersliklere sokulmayan Müslüman evlatlarımızın feryadı, kardeş coğrafyada adeta infial oluşturdu. Çocukların inançları yüzünden okul bahçelerinde gözyaşlarına boğulması, bu faşizan dayatmanın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını gözler önüne serdi.

Azerbaycan'da çocukların başörtülerini çıkarmaları için geçmişte Türkiye'de olduğu gibi "ikna odaları" kurulurken, Milli Eğitim Bakanı'nın, "İsrail’in tecrübesi, Azerbaycan’daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak" sözleri yeniden gündeme geldi.

Azerbaycan'dan dikkat çeken görüntüler geliyor. Azerbaycan'da başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki yasak, tartışılmaya devam ediyor.

Ülkede başörtülülerin devlet okullarına alınmadığı yönündeki görüntüler tepkiye neden oluyor.

Tepkiler sürerken, bugün okula giden ancak başörtüsü olduğu için derse alınmayan öğrencilerin videoları gündem oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azerbaycan'da bir ilkokul öğrencisinin başörtüsü ile okula geldiği ancak içeri alınmadığı için bahçede gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

"GEÇ ŞU ODAYA BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR"

Azerbaycan’da başörtüsü nedeniyle okuldan atılan kız çocuğu, “Bana dediler ki geç şu odaya başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın.” dediklerini söyledi.

Bu uygulama 28 Şubat döneminde Türkiye'de okullarda kurulan ikna odalarını hatırlattı.

AZERBAYCAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI, İSRAİL'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı'nın, "İsrail’in tecrübesi, Azerbaycan’daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak" sözleri yeniden gündeme geldi.