Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Artvin Yusufeli'nde doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan dağ keçileri, ilçe merkezine kadar indi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde dağ keçileri bu kez kayalık alanlarda değil, ilçe merkezine yakın noktada görüntülendi.
Yusufeli Barajı çevresindeki yol kenarında bir süre dolaşan sürü, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.