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Yerel Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi
Yerel

Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi

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Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi

Artvin Yusufeli'nde doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan dağ keçileri, ilçe merkezine kadar indi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dağ keçileri bu kez kayalık alanlarda değil, ilçe merkezine yakın noktada görüntülendi.

 

 

 

Yusufeli Barajı çevresindeki yol kenarında bir süre dolaşan sürü, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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