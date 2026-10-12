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Dünya Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı
Dünya

Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı

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Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen ABD vatandaşları gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ülkede yaşanan son olaylara ait fotoğrafları çeken veya görüntü kaydeden ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu açıklamada, hava savunma füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve bunların düştüğü alanlara ait görüntülerin çekilmesi, yayımlanması veya paylaşılmasının yasal sorumluluk doğurduğu ve bu kurallara uymayan ABD vatandaşlarının gözaltı işlemiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin uyarılarına dikkat çekilerek, ülkedeki tüm ziyaretçi ve yerleşik kişilerin yerel yasalara tabi olduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik ayrıca, artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçilik çalışanlarının ülkede herhangi bir havalimanını kullanmak için özel izin almalarının zorunlu kılındığını aktardı.

Açıklamada, büyükelçilik personelinin Yemen sınırının 20 mil yakınına seyahat etmelerine izin verilmediği; Cizan, Asir ve Necran vilayetleri ile Katif, Yanbu ve Taif şehirlerine gidişlerin ise özel izne tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

 

Saldırıların bilançosu ve hedef alınan havalimanları

Suudi Arabistan'daki 5 ayrı havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı; ayrıca ciddi maddi hasar ve uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Doğu eyaletindeki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ise 2 saldırının hedefi oldu.

Kalan 3 saldırı ise ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı, Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'na birer kez düzenlendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Yorumlar

Ccc

İran ve irancilar savaşın başından beri Müslüman ülkelere attıkları füzeleri İsraele atsalardi israel yerle bir olurdu. İsraele 100 füze Müslüman ülkelere 4000 füze ...

İran ve irancilar seninkileri füze atmasını bekliyorlar

Kınama biterse tabiki..
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