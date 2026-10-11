Cem Yılmaz’ın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı: Zaman da yolculuk da yaptırıyor mu?

Bir süre önce ciddi bir sağlık sorunu atlatan komedyen Cem Yılmaz, saat tutkusuyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Saat Festivali'ne katılan Yılmaz, İsviçre merkezli lüks saat ve mücevher markası Chopard'a ait saatini gösterdi. Kadranı özel Japon uruşi boyama tekniğiyle tasarlanan saatin fiyatının 35 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 722 bin lira) olduğu belirtildi.

Sosyal medyada pahalı saati için yapılan bir yorumda Yılmaz’ın ‘Zeki Müren de bizi görecek mi’ esprisine gönderme yapılacak ‘Zamanda yolculuk da yaptırıyor mu’ sözleri sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Cem Yılmaz’ın saat koleksiyonunda Rolex Daytona, Rolex GMT-Master II "SARU", Audemars Piguet, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre Reverso ve Omega Speedmaster gibi dünyaca ünlü markalar yer alıyor.