Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar

Polonya’nın Grojec kentine bağlı Wola Krobowska'da 24 Eylül’de Starlink istasyonunda çıkan yangınla ile ilgili iki şüpheli yakalandı. Polonya hükümeti, yangınla bağlantılı olarak iki Türk vatandaşının Almanya'da gözaltına alındığı bildirerek, olayın arkasında Rusya'nın bulunduğuna inandıklarını belirtti.

Polonya'nın merkezinde yer alan Starlink istasyonundaki yangın, tesisin güç sistemini ve yedek jeneratörünü etkilemişti. Polonya hükümeti, yangının Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere internet hizmetlerini kesintiye uğratmayı hedefleyen bir sabotaj eylemi olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Polonya hükümetinde istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının denetlenmesinden, koordine edilmesinden ve operasyonel takibinden sorumlu olan Özel Hizmetler Koordinatörü Tomasz Siemoniak "Bu sabotaj eyleminin arkasında Rus servislerinin bulunduğundan hiçbir şüphemiz yok. Ayrıca Rus servislerinin giderek daha fazla yeraltı suç dünyasıyla bağlantılı kişilere yöneldiğini de eklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

