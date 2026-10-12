Manisa'da 11 canın yitip gittiği feci katliamda sıcak gelişme: Sorumsuz otobüs ve tır şoförü demir parmaklıklar arkasında!
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Manisa'da gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan facia niteliğindeki trafik kazası sonrası adli süreçte ilk somut adım atıldı.
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs ve tır sürücüleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edilmişti.
M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi. Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.
Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi. Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaza Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı. Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.
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Manisa'da 11 canın yitip gittiği feci katliamda sıcak gelişme: Sorumsuz otobüs ve tır şoförü demir parmaklıklar arkasında!