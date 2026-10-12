Trabzonspor'un borcu açıklandı

"Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif AŞ konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar lira tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar lira tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı oluşturmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira olduğu görülecektir."