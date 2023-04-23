  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...

Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha
Dünya Yanıbaşımızda gizemli operasyon! Kerkük'te İHA düştü
Dünya

Yanıbaşımızda gizemli operasyon! Kerkük'te İHA düştü

Yeniakit Publisher
2023-04-23 12:42:00 -
Yanıbaşımızda gizemli operasyon! Kerkük'te İHA düştü

Irak’ın Kerkük şehrine ABD’ye ait MQ-1 Gray Eagle İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Düşen İHA’nın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Irak Güvenlik Güçleri (ISF)’ne destek veren MQ-1 Gray Eagle İnsansız Hava Aracı, Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde düştü. ABD, İHA’nın düşüş sebebini ‘mekanik bir arıza’ olarak açıkladı.

İHA’nın enkazının bulunduğu alanı emniyete alan Irak Güvenlik Güçleri, kontrollü bir patlama ile bölgeyi temizledi. Öte yandan ABD Ordusu’na ait CH-47 Chinook Ağır Yük Helikopterleri, MQ-1 Gray Eagle İHA’nın enkazının kaldırılması için bölgeye sevk edildiler.

Geçtiğimiz günlerde de yine ABD’ye ait MQ-9 Repaer İHA, Karadeniz üzerindeyken bir Rus savaş uçağının çarpması sonucu düşmüştü. Yine 2021 yılında da bir MQ-1 Gray Eagle, Bağdat’ta düşmüştü.

MQ-1C Gray Eagle İHA, Orta İrtifa, Uzun Menzil (MALE) sınıfı bir İHA sistemi. Gray Eagle, MQ-1 Predator İHA’larının gelişmiş versiyonu olarak da biliniyor. Gray Eagle İHA’lar toplamda 30 saate yakın havada kalarak dört adede kadar Hellfire füzesi taşıyabiliyor. Gray Eagle toplamda 360 kilogramlık faydalı yüke sahip. Sisteme entegre edilen faydalı yükler arasında AGM-114 Hellfire füzeleri ve GBU-44 Viper Strike güdümlü bombaları yer alıyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröristbaşı Salih Müslim'den itiraf! "SİHA'lar üstümüzde, Erdoğan'dan kurtulmamız lazım"
Teröristbaşı Salih Müslim'den itiraf! "SİHA'lar üstümüzde, Erdoğan'dan kurtulmamız lazım"

Siyaset

Teröristbaşı Salih Müslim'den itiraf! "SİHA'lar üstümüzde, Erdoğan'dan kurtulmamız lazım"

Bayraktar TB2 SİHA verilen Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ihanet! İstihbarat belgesinde açığa çıktı
Bayraktar TB2 SİHA verilen Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ihanet! İstihbarat belgesinde açığa çıktı

Dünya

Bayraktar TB2 SİHA verilen Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ihanet! İstihbarat belgesinde açığa çıktı

Ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi, Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı! Erol Bulut anlattı: Sözleri dikkat çekti
Ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi, Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı! Erol Bulut anlattı: Sözleri dikkat çekti

Gündem

Ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi, Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı! Erol Bulut anlattı: Sözleri dikkat çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23