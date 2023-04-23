Yanıbaşımızda gizemli operasyon! Kerkük'te İHA düştü

ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Irak Güvenlik Güçleri (ISF)’ne destek veren MQ-1 Gray Eagle İnsansız Hava Aracı, Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde düştü. ABD, İHA’nın düşüş sebebini ‘mekanik bir arıza’ olarak açıkladı.

İHA’nın enkazının bulunduğu alanı emniyete alan Irak Güvenlik Güçleri, kontrollü bir patlama ile bölgeyi temizledi. Öte yandan ABD Ordusu’na ait CH-47 Chinook Ağır Yük Helikopterleri, MQ-1 Gray Eagle İHA’nın enkazının kaldırılması için bölgeye sevk edildiler.

Geçtiğimiz günlerde de yine ABD’ye ait MQ-9 Repaer İHA, Karadeniz üzerindeyken bir Rus savaş uçağının çarpması sonucu düşmüştü. Yine 2021 yılında da bir MQ-1 Gray Eagle, Bağdat’ta düşmüştü.

MQ-1C Gray Eagle İHA, Orta İrtifa, Uzun Menzil (MALE) sınıfı bir İHA sistemi. Gray Eagle, MQ-1 Predator İHA’larının gelişmiş versiyonu olarak da biliniyor. Gray Eagle İHA’lar toplamda 30 saate yakın havada kalarak dört adede kadar Hellfire füzesi taşıyabiliyor. Gray Eagle toplamda 360 kilogramlık faydalı yüke sahip. Sisteme entegre edilen faydalı yükler arasında AGM-114 Hellfire füzeleri ve GBU-44 Viper Strike güdümlü bombaları yer alıyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST

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