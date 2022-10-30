Yanan ütü tabanını temizleme yöntemleri nelerdir? Ütünün tabanı kaymıyor mu? İşte çözüm

Yanan Ütü Tabanını Temizleme Yöntemleri Nelerdir?

Ütünün yüksek sıcaklıkta olması durumunda kumaşın yanması ile birlikte taban kısmında yanıklar oluşacaktır. Bu yanıkların ütüye zarar vermeden çıkarma yöntemleri.

Evdeki limon tuzunu kullanarak

Evdeki limon tuzunu kullanarak ütü kirecini temizleyebilirsiniz. Bir su kabı içinde 1 yemek kaşığı limon tuzunu ve 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Karışan ve eriyen limon tuzu olan suyu, ütünün su haznesine ekleyin. Ütüyü yüksek derecede çalıştırarak, kireçlerin dökülmesini sağlayın.

Sabunla Temizleme

1 kalıp beyaz sabun;

Nemli bez.

Yanık lekesini fark eder etmez ütünün tabanında yapışması halinde lekenin eskimeden hemen müdahale edilmesi önemlidir. Kurumuş yanık lekelerini çıkarmak sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Fakat henüz yeni oluşmuş bir yanık lekesi ise daha kolay çıkacaktır. Yanmış kumaştan ütünüzü ayırmalısınız. Burada bir makas yardımı ile kumaşı kesebilirsiniz. Ütünün fişini çekin ve soğuyana kadar bekleyin. Sıcak olduğu zaman asla müdahale edilmemelidir. Ütünün soğuması ile birlikte beyaz sabun ıslatılmalı ve taban kısmına sürülmelidir. Birkaç dakika beklemeli ve nemli bezle bastırıp silmeye başlamalısınız.

Leke tam olarak çıkana kadar birkaç defa tekrar ederek uygulamanız sonucunda leke tam olarak çıkacaktır.

Tebeşir ve Amonyak

2 yemek kaşığı tebeşir tozu;

1 çay bardağı amonyak;

Sünger;

Bez.

Yanık lekesine hemen müdahale edemediyseniz ve lekenin eskimesi durumunda o halde lekeyi daha sonradan da çıkarmak mümkün olacaktır. Yeni oluşması durumunda daha kolay çıkacak olan lekenin, eskimesi durumunda daha zor çıkacak olduğu unutulmamalıdır. Bu lekeyi çıkarmak için kullanacağınız malzemeleri yukarıda sıralamış bulunmaktayız. Tebeşir tozu ve amonyak bir belirtilen miktarda bir kabın içerisine konularak macun kıvamına getirmeniz gerekmektedir. 10 dakika beklemenin ardından sünger ıslatılmalı ve bastırılarak silinmesi gerekmektedir. Fakat ilk yapılmasında lekenin çıkması bazen mümkün olsa bile bazen leke ilk defa da çıkmayacak olması sebebiyle birkaç defa bu işlemi tekrarlamalısınız. Lekenin tam olarak çıkması durumunda ise bez ile birlikte silinerek kurutulması gerekmektedir. Bu sayede eskimiş yanık lekelerinin çıkmasını sağlamış olacaksınız.

Sirke

Yarım litre beyaz sirke;

Bez.

Yanık lekelerini ütü tabanından çıkarmanın popüler yöntemleri arasında sirke bulunmaktadır. Eski lekeleri ya da yeni lekeleri çıkarma için kullanabileceğinizi unutmamalısınız. Fakat lekenin eskimesi durumunda çıkarması biraz daha zor olacağı da bilinmelidir. Bu nedenle de ütü tabanında yanık oluşması durumunda hemen müdahale edilmesi gerekmektedir.

Yapacağınız ilk işlem taban kısmına zarar vermeden yanığı kazımak olacaktır.

Bunun için bir bıçak kullanabilirsiniz. Fakat tekrar ediyorum ki, yanık lekesini kazırken tabanın çizilmesine neden olmayacak kadar hassas davranmalısınız. Kazıma işlemi sonrasında bir bez üzerine bol miktarda beyaz sirke dökülmelidir. Diğer renkli olan sirkelerle temizlemesi yapılması halinde onlarda lekeleri çıkaracak olsa bile fakat tabanın renginde değişiklik olmasına neden olacağı için önerilmiyor. Sirkeli bez ile bastırılarak silinmelidir. Lekenin çıkana kadar bu işlem uygulanmalı ve sonra temiz bir bez hafif nemlendirilmeli ve sirkeli bezle silmiş olduğunuz ütü tabanının silinerek temizlenmesi gerekmektedir.

Aseton

1 çay bardağı aseton;

Bez;

Tabanda gerçekleşen yanık eskimesi durumunda, yanığı çıkarmak için gerçekleştirilecek işlemlerden bir tanesi de aseton yöntemiyle çıkarmak olacaktır. Yanık kabartılarını dikkatlice tabanına zarar vermeden kazımak gerekiyor. Kalmış yanık lekelerini çıkartırken bazı insanların ütü tabanına zarar verdiği ve çizilmelerine neden oluyor. Yavaş hareketlerle kazıma işlemi gerçekleştirilmelidir. Büyük ve temiz bir bez üzerine bir miktar aseton dökülerek tabanını silmeniz gerekiyor. Hafif bastırıp silmeniz gerektiğini ve lekenin tamamen çıkana kadar silmeniz gerektiğini unutmayın. Temiz bir bez alarak asetonun lekeyi çıkarırken tabana bulaşacak olması nedeniyle hafif nemlendirdiğiniz bezle silinmeli ve kuru bir bez yardımıyla da kurutmanız gerekiyor.

Diş macunu ile ütü temizleme

Soda ve Diş Macunu

1 yemek kaşığı soda;

2 yemek kaşığı diş macunu;

1 adet diş fırçası;

Bir kabın içerisine öncelikle belirtilen ölçülerde soda ve diş macunu konulmalı ve karıştırılarak macun kıvamına getirmeniz gerekiyor. Daha önceden kullanmış olduğunuz fakat fırçaları hala sert olan bir diş fırçası ıslatılmasının ardından hazırlamış olduğunuz macuna batırılarak daha önceden yanık lekelerini kazımış olduğunuz tabana sürülmeli ve fırçalamaya başlamalısınız.

Macunun her bitiminde tekrardan batırmalı ve fırçalamanız gerekiyor. Lekenin tamamen çıkması biraz zaman alacaktır. En etkili yöntemler arasında olmaktadır. Fakat biraz uzun sürecek olduğundan ve ayrıca ütü tabanlarına da bazen zarar verecek bir yöntem olduğu için kullanıcılarımızın özellikle de taban kısmı teflon olan yanık lekelerini çıkarmak için kullanmamaları gerekmektedir. Eskimiş yanık lekelerinin çıkmasında, başka yöntemlerle taban kısmından lekeyi çıkaramamanız durumunda bu yöntem oldukça başarılı sonuçların olmasını sağlayacaktır. En sonunda hazırlamış olduğunuz macun kalıntılarını nemlendirmiş olduğunuz bezle silinmelidir. Macun lekesinin kalmamasına ve kurumamasına da dikkat edin. Kuru bir bezle kurutmanız ise en son işlem olacaktır.

Ütünün kireci nasıl temizlenir?

Eşit miktarda su ve sirkeyi ütünüzün haznesine boşaltın. Ardından yine ütünüzü çalıştırarak sirkenin gözeneklere ulaşmasını sağlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra ütünüzün soğumasını bekleyin ve içinde kalan sirkeli suyu boşaltın.

Tuz ile ütü altı temizleme

Ütünün altı yanınca nasıl temizlenir diye merak içindeyseniz, bir gazete üzerine bolca tuz dökün ve ütüyü orta ısıda çalıştırın. Daha sonra ütüyü bu tuz üzerine bastırın. Birkaç saniye bekleyin ve ılık bir bezle fişini çektiğiniz ütünün altını temizleyin.

Kazanlı ütü tabanı nasıl temizlenir?

Bunun için bir ölçek (yaklaşık yarım çay bardağı) sirkeyi kazanlı ütünüze koyun. Su hazinesini suyla doldurup fişi takın ve ısınmasını bekleyin. Ara sıra buhar düğmesine basılı tutun ve dediklerinden buhar ile sirkenin çıkmasını sağlayın.Böyle yarım saat beklettikten sonra soğutun ve suyu dökün.

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