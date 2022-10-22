Kotların rengi nasıl korunur? Boya veren, sararan kot nasıl yıkanır? Kot pantolonu tuzlu suda bekletin!

Kotların Rengi Nasıl Korunur?

Kot pantalonlarınız boya akıtıyor ve çözüm arıyorsanız bu haber tam size göre... İşte kot pantolonun boya vermesini önleyecek yöntemler...

Boya veren kot nasıl yıkanır?

Kot pantolonlarınızın rengini korumak istiyorsanız, yıkama suyuna yarım su bardağı sirke ekleyin ve böyle yıkayın. Bunu her yıkamada tekrarlayın. Solmayı durduracaktır. Ayrıca kot pantolonu yıkarken ters çevirmek, pantolonları tek tek yıkamak, yıkarken soğuk su kullanmak da yardımcı olacaktır.

Renk testi

Yeni aldığınız kot pantolonunuzun renk verip vermediğini test etmenin kolay bir yolu var. Sadece beyaz bir kağıt parçasını ovuşturun. kağıda renk çıkması halinde kotunuz yıkanması halinde ren verecek ve yavaş yavaş solacak demektir. Kot pantolonlarla ilgili bilmeniz gereken 11 kural

Yıkama sebebiyle renginin solmasını istemiyorsanız, sirkeye yatırmak koyu kotun boyasını “ayarlamaya” yardımcı olabilir. Bir kovaya soğuk su doldurun ve bir bardak beyaz sirke ekleyin. Kotlarınızı ters çevirin ve bir gecede en az bir saat boyunca kovaya batırın. Çamaşır “renk yakalayıcısı” yapabilirsiniz

Islandıktan sonra, ürünü çamaşır makinenize yerleştirin. Bir bardak sirke veya karanlık giysiler için formüle edilmiş bir deterjan ekleyin. Kotları en soğuk suyla yıkayınız, daha sonra havayla kurumalarına izin veriniz. Kot pantolonları temizlemenin çok ilginç yolu

Koyu Renk Kotları Yıkama Genel İpuçları

Kotunu her yıkadığınızda bir renk yakalayıcı kullanın. Renk yakalayıcı tabakalar, yıkama suyunda asılı kalan gevşek boyaları yakalar. Kot pantolonunuzun solmasını durdurmazlar, ancak kot boyasının diğer kıyafetleri lekelemesini önler.

Yıkama işlemi, kotunuza karşı çok fazla sürtünme içerir ve sürtünme renk kaybına neden olabilir. Her yıkamadan önce iç çamaşırlarınızı çevirerek problemli sürtünmeyi azaltabilirsiniz. Kotları yıkarken bu hataları yapmayın

Çamaşır makinesi sürtünmesini azaltmanın bir başka yolu, daha kısa veya daha yumuşak bir yıkama döngüsü seçmektir.

Her zaman kotunu soğuk suda yıkayınız. Sıcak su, renginizin yıkanabileceği, denimdeki lifleri açar. Soğuk su, liflerin kapalı kalmasına yardımcı olur, boyayı içeride tutar. Ayrıca, soğuk suda yıkamak sadece kot pantolonunuzu değil tüm giysilerinizin ömrünü uzatabilir. Elde kot boyama nasıl yapılır?

Isı, renk kaybını teşvik ettiği için, aynı zamanda, kotunuzu havalandırmak için iyi bir uygulamadır. Kurutucunuz daha hızlı olabilir, ancak havada kuruma, denim ürününüzü daha uzun süre bekletir.

-Kot pantolonların rengini korumak ve ilk günkü gibi kullanmak için yıkama işlemi sırasında kullanılacak olan suya yarım su bardağı kadar sirke eklenerek yıkanabilir.

-Aynı şekilde her yıkamada uygulamanın devam ettirilmesi özellikle pantolonların renginin aynı şekilde kalmasını sağlamaktadır. Kot pantolonu yıkarken aynı zamanda ters çevirmek veya pantolonları tek tek yıkamakta. Özellikle renklerin solmasını engellemek amacıyla kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Yıkama işlemi sırasında soğuk su kullanılması da kot pantolonunun renginin aynı şekilde kalmasını sağlayabilir.

Satın almış olduğunuz kot pantolonları daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, pantolondaki yıkama talimatlarını da dikkate alarak pantolonunuzun renginin aynı şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sararan kot nasıl temizlenir?

Çamaşır deterjanı, limon, tuz ve su, ana malzemelerimiz. 2 litre suyu kaynatın. 3 limonun suyunu sıkın. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Limon suyu ve çamaşır deterjanını da ekleyin ve kıyafetinizi yaklaşık 40 dakika bu karışımda bekletin ve sonra yıkayın. 2- Daha da beyaz, çok beyaz!

Kot pantolonu tuzlu suda bekletmek

Hassas olan bu pantolonlar asla diğer renkli çamaşırlarla birlikte yıkanmamalıdır. Yalnız kotlarla ya da tek olarak yıkanmalıdır. Yeni alınan kot pantolonların ilk yıkamadan önce soğuk ve tuzlu suda 12 saat bekletmek jeanların renklerinin sabitlenmesi açısından oldukça faydalıdır.

Koyu renk kot nasıl yıkanır?

Soğuk suya, elde yıkamaya ve koyu renk çamaşırlara özel çamaşır deterjanı kullanarak kotları elde yıkayabilirsiniz. Yarım saat kadar kotu suda bekletip iyice deterjanla ovaladıktan sonra, kotu soğuk su ile durulayabilirsiniz.

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