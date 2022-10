Mutfak dolapları nasıl temizlenir? Yağlı mutfak dolapları neyle silinir? 6 Kolay püf noktası: Akrilik (Parlak) ahşap, lake mutfak dolabı temizliği

Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir?

Temizlik malzemelerini hazırlamakla işe başlayın

Bulaşık deterjanı sirke karışımı

Arap sabunu ile yağları arındırın

Karbonat elma sirkesi

Diş macunu ile temizlik

Dolap kapaklarında parlatıcı kullanın

Daha rahat çalışma ortamı ve ferah kokan bir mutfak olsun istiyorsanız, şimdi sizlere vereceğimiz bilgileri evinizde deneyebilirsiniz. Beyaz, parlak, yağlı ya da ahşap mutfak dolapları nasıl temizlenir diyorsanız, hijyen kokan yazımızı okumaya başlayabilirsiniz!

1) Önce Temizlik Malzemelerini Hazırlayın

Mutfak dolaplarını temizlemeye başlamadan önce, temizlik için gerekli hazırlıkları tamamlamanız gerekiyor. Bunun için:

Temizlenecek dolapların içini boşaltmaya başlayın. Tamamen boş olan dolabın iç kısmını elektrikli süpürge ile çekin. Bu uygulama ile en ufak kırıntıları bile yok edebilirsiniz.

Dolap tahtalarının arasında kalan kağıt gibi malzemeleri ile elinizde alın ve dolabın iç bölümünün tamamen boş olmasını sağlayın.

Sağlığınızı korumak için ve cildinizin zarar görmemesi için maskeyle beraber eldiven de kullanmanızı öneririz.

Şimdi dolap raflarını ve kapaklarını tertemiz yapacak bilgilere göz atalım!

2) Bulaşık Deterjanı – Sirke Karışımı Kullanın

Bulaşık deterjanı ve sirkeden elde edeceğiniz karışım ile parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusuna yanıt almış olursunuz. Daha temiz ve yeni görünüme sahip dolaplar için yapmanız gerekenler ise çok basit!

Geniş bir kap içinde bir miktar bulaşık deterjanı ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın. Kullanacağınız alana göre üzerine su ekleyin ve yeniden karıştırın.

Hazırladığınız bu temizlik suyunu bir sünger ile alın ve kirlenmiş dolap kapaklarını ya da raflarını ovalayarak temizleyin.

Temizlerken süngerin yumuşak kısmını kullanmaya özen gösterin. Telli kısmı ile temizlik yaparsanız, dolabınızın çizilme ihtimali çok yüksek.

3) Arap Sabunu ile Yağlardan Arının

Arap sabunu ev temizliği ve kişisel bakım konusunda sıkça kullanılan bir sabun türüdür. Yağlanmış mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusunun da en kolay yanıtıdır.

Sıvı Arap sabunu kullanacaksanız, bir miktar su ile karıştırıp kullanmalısınız. Kalıp Arap sabunu kullanmayı tercih ederseniz, sabunu rendeleyip sıcak su ile karıştırmanız gerekecek.

Hazırlanan Arap sabunu karışımlı temizlik suyunu, bir bez yardımı ile alın. Temizlenmesi gereken dolapları bu su ile ovalayarak temizleyin. Arap sabununun etkisinden dolayı kısa sürede yağları dolaptan kaldırabilirsiniz.

4) Karbonat – Elma Sirkesi Karışımı ile Kirleri Atın

Uzun süre kullanılan evlerde mutfak dolapları eskimeye ve sararmaya başlar. Bu durumda ise sararan mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusu oluşur. Bu sorunun da ferahlatıcı bir yanıtı var!

Sararmış mutfak dolaplarını en iyi şekilde göstermek ve temizlemek için ılık su dolu bir kap içine bir fincan elma sirkesi ve 2 paket karbonat ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın.

Bulaşık süngeri kullandığınızda dairesel hareketler ile dolapları temizleyin. Ardından nemli bezle son dokunuşu verin.

Karbonat ve elma sirkesi ile mutfak dolabı temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Dolap kapağı, rafları ve yüzeylerini en iyi şekilde temizlemek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Beyaz mutfak dolabı neyle silinir?

5) Diş Macununun Temizlik Etkisini Hissedin

Diş macunu ile sadece ağız temizliği yapanlar, bu bilgiden sonra mutfak temizliğine de girişebilir. Peki diş macunu kullanarak beyaz mutfak dolapları nasıl temizlenir?

Ufak bir kap içine ılık su dökün. Suyun üzerine ise bir yemek kaşığı kadar diş macunu sıkın ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Mutfak dolabı temizliğinde kullanacağınız sünger ya da bezi bu suyun içine daldırıp çıkarın.

Diş macunu içinde bulunan temizleyici maddeler, dolaplarda oluşan yağ ve lekeleri saniyeler içinde temizleyecektir.

Temizliğin son aşamasında nemli bir bez ile tüm dolapların yüzeyini karışımdan arındırın.

Bu yöntem ile dolap içinde temiz bir koku oluşturabilirsiniz.

Mat mutfak dolabı temizliği: Mat dolap kapakları nasıl temizlenir?

Deterjan ve sirke karışımını kullanın.

Geniş bir kabın içerisine bulaşık deterjanı ve bir çay bardağı sirke koyun. Üzerine su ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız suyun içerisine temiz bir bez batırın ve suyunu sıkın. Ardından dolap kapaklarını ve rafları ovalayarak temizleyin

6) Dolap Kapaklarını Makine Parlatıcısıyla Parlatın

Bulaşık makinesi için üretilen parlatıcıların dolap kapağı temizleme konusundaki başarısını görenler, bu yöntemi bir daha unutamıyor.

Sık sık el izi tutan mutfak dolaplarınız varsa, bulaşık makinesi parlatıcısı kullanarak ışıl ışıl bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dolap kapaklarını çizmemek için yumuşak bir bez hazırlayın. Bu bezin üzerine bulaşık makinesi parlatıcısından bir kapak dökün.

Elinizdeki bezle tüm kapakları iyi şekilde silin. Silinen yerdeki parmak izleri ve lekeler saniyeler içinde temizlenmiş olacak.

Bu yöntemi kullanarak dolap içini de temizleyebileceğinizi unutmayın. Dolap miktarına göre deterjan dozunu ayarlayabilir daha çok yüzeyi parlatabilirsiniz.

Dilerseniz bu uygulamayı her hafta deneyin dilerseniz lekelerin dikkat çektiği her an.

Bulaşık makinesi parlatıcısını kullanarak evinizdeki her dolabı tertemiz yapabilirsiniz.

Parlak mutfak dolapları neyle Silinir?

Özellikle parlak ve kaplama yüzeye sahip mutfak dolapları için, deterjanın yoğun etkisinden kurtulmak ve doğal bir temizlik oranını artırmak için, sirke en ideal seçeneklerden biridir.

Lake mutfak dolabı temizliği

Lake dolaplar ahşap dolaplara göre daha kolay temizlenir, toz tutmaz. Bu tür dolaplarınız için yalnıza ılık su kullanın. Suyun içine isterseniz cam temizleyici ekleyebilirsiniz. Sonrasında temiz bir bez ile bu su kullanılarak dolaplarınızı dairesel ve yumuşak hareketlerle yukarıdan aşağıya doğru ovalayın.

Ahşap mutfak dolabı temizliği

Ahşap mutfak dolabı temizliği için şu adımları uygulayabilirsiniz.

Sabunlu Su. Yağ çözücü bir sabun ve suyu karıştırın.

Bulaşık Deterjanı Bulaşık deterjanını suyla karıştırarak bu karışımla dolaplarınızı silin.

Düzenli Olarak Silin. Dolapların içini ve kenarlarını da silmeyi unutmayın. Temiz Bir Bezle Kurulayın.

Akrilik mutfak dolabı nasıl temizlenir?

Akrilik mutfak dolabı temizliği yaparken yine mikrofiber bez kullanmanız gerekir. Bu kapak modelleri de parlak yapıya sahiptir. Bundan dolayı yüzeylerinde parmak izleri başta olmakla beraber bir sürü iz bırakırlar. Temizlik sırasında iz kalmaması için eldiven takmanız sizin yararınıza olacaktır.

Yağlı mutfak dolapları neyle silinir?

Bu noktada “Yağlı mutfak dolapları nasıl temizlenir?” sorusunun cevabını aradığınızı biliyoruz. Bulaşık deterjanı, sirke ve ılık su ile hazırladığınız karışımı bir fısfısın içine koyup özellikle yağ lekelerinin yoğun olduğu bölgelere bu temizleyiciyi sıkıp biraz bekledikten sonra nemli bir bezle alanı silebilirsiniz.

Yeni mutfak dolapları neyle silinir?

Mutfak dolaplarını temizlemek için: Küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin.

