Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Bulaşık makinesinde sararan, matlaşan bardaklar doğal yolla nasıl beyazlatılır?

Bunun için size 3 ayrı yöntem vereceğiz ama siz evinizde hangi malzemeler varsa o yöntemi tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemi sadece çay bardaklarınıza değil diğer sararan bardaklarınız içinde uygulayabilirsiniz.

1. Çamaşır Suyu ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sararan bardaklara çamaşır suyu...

Çamaşır suyu kimyasal olduğundan bu yöntemi çok sık uygulamayın aradan en az 3 ay geçerse daha iyi olur. Bardakları çamaşır suyuna yatırın ve 3 saat bekleyin. 3 saatin ardından bulaşık süngerinin sarı tarafıyla ovun daha sonra bol suyla durulayın.

2. Karbonat ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirke ve su ile bir karışım hazırlayın ve bardakları içinde 15 dakika bekletin. Ardından karbonatla birlikte bardakları ovun. Ovduğunuz bardakları bir gece boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün bulaşık makinesinde yıkayın. Sonuç ne mi? Pırıl pırıl bardaklar…

3. Sirke ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirkenin birçok faydası olduğu gibi asitli olması sebebiyle bardaktaki kiri ve sarılığı da derinlemesine temizleme özelliğine sahiptir. Sararan bardakları beyaz sirke ile güzelce ıslattıktan sonra içine biraz kaya tuzu koyun ve 5 saat bekleyin. Daha sonra çamaşır makinesi ile veya elde bol su ile durulayın.

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Doğal yolla bardak beyazlatma

Bardağın nemli olan bölgelerine karbonat kolay bir şekilde yapışır. Ardından çay bardaklarınızı bu şekilde birkaç dakika boyunca bekletmelisiniz. Devamında lekelerin olduğu bölgeleri bulaşık süngeri ya da bir bez yardımı ile iyice silebilirsiniz.

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