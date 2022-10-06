Sararan perdeleriniz kar gibi bembeyaz oluyor nasıl mı? Tül perde temizliği püf noktaları

Güneş ışınları, sigara dumanı, hava kirliliği derken perdelerin rengi zamanla solmaya başlar. Rengi değişen perdeler kirli bir görünüm kazanır. Düzenli olarak çamaşır makinesinde yıkasanız bile tüllerin rengi açılmıyorsa kesinlikle bu temizlik püf noktalarını uygulamalısınız.

SİRKE İLE TEMİZLEME

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne bir ölçek sirke ekleyin. İlk yıkamadan sonra aradaki farkı göreceksiniz. İlk günkü kadar beyaz olacakları kesin!

Tül perde nasıl beyazlatılır karbonat

Özellikle de tül perdeler için mükemmel bir yardımcı olacaktır. Tül perdelerinizi makine içine alın ve üzerine 2 paket karbonat serpiştirin. Sonrasında 30 derece programı ayarlayarak yıkama deterjanını ekleyin. Uygun program sona erdiğinde, tülleriniz karbonat sayesinde bembeyaz çıkacaktır.

Soda ile tül perde nasıl yıkanır?

Bir gün önceden perdelerinizi bir kovaya koyun. Üzerini geçecek kadar su ve sonrasında soda ekleyin. Ertesi gün normal bir şekilde makinede yıkayın. Sonuç: Mükemmel!

SODA İLE TEMİZLEME 2

Kar gibi beyaz tül ve perdeler için ikinci yöntem ise sodayla temizleme. Bir gün önceden perdeleri kovaya koyun ve kovanın yarısına kadar su doldurun. Su üzerine de 4 bardak maden soda ilave edin. Bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün makinede yıkayın.

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TOZ ŞEKER İLE TEMİZLEME

Perdeleri çamaşır makinesine yerleştirin. Üzerlerine 3 adet küp şeker veya 2 kaşık toz şeker serpiştirin. Sonrasında makineyi bildiğiniz gibi çalıştırın. Makineden kar gibi beyaz perdeler çıkacak…

BULAŞIK DETERJANI İLE TEMİZLEME

Perdeleri çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra tıpkı toz şeker gibi içine bir adet bulaşık tableti koyun. Çamaşır makinesini çalıştırın. Bu işlemi ayda bir kez tekrarlayın.

Kararan tüller nasıl beyazlatılır? Krem rengi tül perde nasıl beyazlatılır?

Beyaz sirkeyi kullanarak tül perdeleri beyazlatmak için yapacağınız işlem çok basit. Deterjan bölmesine eklediğiniz toz deterjan üzerine beyaz sirke dökün ve 30 derece yıkama moduna alarak tüllerin temizlenmesine şahit olun. Beyaz sirke sayesinde yıpranmış ve kirlenmiş tülleriniz eskisine göre daha beyaz görünecek.

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