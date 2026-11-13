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Gündem Yeniden Refah Partili Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
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Yeniden Refah Partili Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

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Yeniden Refah Partili Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı olarak siyaset yapıyor olabilirim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan kişisel hukukumu bir tarafa kaldırıp atmam mümkün değildir. Saygımı yitirmem katiyen mümkün değildir.” açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, geçmişte görev aldığı AK Parti'den ayrılmış olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saygısının ve kişisel hukukunun sürdüğünü belirtti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Suat Kılıç, mevcut siyasi konumu ile geçmişteki yol arkadaşlığı arasındaki dengeye dikkat çekti. Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

"Saygımı yitirmem katiyen mümkün değildir"

“AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı olarak siyaset yapıyor olabilirim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan kişisel hukukumu bir tarafa kaldırıp atmam mümkün değildir. Saygımı yitirmem katiyen mümkün değildir.”

Siyasi kulislerde yankı uyandıran bu sözlerle Kılıç, farklı bir partide siyaset yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel bağlarına ve duyduğu saygıya gölge düşürmeyeceğini vurguladı.

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