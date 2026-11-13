  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye, Belçika'ya 1-2 mağlup oldu Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu! Bakan Kurum’dan Antalya’da dünyaya tarihi çağrı! Güvenli şehirler bir ayrıcalık değil, her toplumun en doğal hakkıdır! Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Sınırlar suçlulara sığınak olamayacak! Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu 13. Yargı Paketi’nde geri sayım başladı! Cezaevlerindeki genel af ve infaz indirimi beklentisinde son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güven adası konumunda Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın Türkiye öncülüğünde 53 ülke ve kuruluştan tarihi Gazze muhtırası! İnsani yardıma derhal izin verilsin, katil İsrail’den hesap sorulsun! Bakan Göktaş’tan Antalya’da kritik iklim uyarısı! 2050’ye kadar 216 milyon insan yerinden olacak!
Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet gazetesinin kitap ekini mercek altına aldı. Emperyalizm karşıtlığı söylemleriyle öne çıkan çevrelere seslenen Karahasanoğlu, yabancı yazarların eserlerinin ağırlıklı olarak tanıtılmasına tepki göstererek, “Arkadaş, bir tane de mi Türk insanımızın eserini bulamadınız?” diye sordu.

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Atatürkçülerin emperyalizm karşıtlığı iki günde iflas etti” başlıklı yazısında, Cumhuriyet gazetesinin 10 Kasım'dan iki gün sonra yayımlanan kitap ekini eleştirdi.

CUMHURİYET'İN KİTAP EKİNİ MERCEK ALTINA ALDI!

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi ile Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarının tanıtımlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, kitap ekinde yabancı edebiyat eserlerinin ağırlıklı olarak yer almasını eleştirdi.

Klaus Mann, Robert Louis Stevenson, Friedrich Dürrenmatt ve Lauren Elkin gibi isimlerin eserlerinin tanıtılmasını gündeme taşıyan Karahasanoğlu, Türk edebiyatının neden yeterince öne çıkarılmadığını sorguladı.

“BİR TANE DE Mİ TÜRK İNSANIMIZIN ESERİNİ BULAMADINIZ?”

Atatürkçülük ve emperyalizm karşıtlığı söylemleri üzerinden Cumhuriyet gazetesine yüklenen Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaş, bir tane de mi Türk insanımızın eserini bulamadınız? Bir tane de mi emperyallerin dışında bir eser tespit edemediniz? Bir tane, lütfen bir tane...”

BANKA YÖNETİCİLERİNE VE DEVLET YETKİLİLERİNE SESLENDİ!

Türkiye İş Bankası'nın reklamında Can Yücel ve Güzide Sabri'nin eserlerinin de bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, kültür yayınlarına sağlanan destekleri ve vergi uygulamalarını da sorguladı.

Yerli edebiyat eserlerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, yazısını banka yöneticilerine ve ilgili devlet yetkililerine yönelttiği şu soruyla tamamladı:

“Bu, kendi elimizle kültürümüzü yozlaştırmanın, değiştirmenin, emperyalizmin oyuncağı haline getirmenin açık fotoğrafı değil midir?”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!
Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!

Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...
Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Gündem

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?
Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?

Gündem

Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23