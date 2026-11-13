Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Atatürkçülerin emperyalizm karşıtlığı iki günde iflas etti” başlıklı yazısında, Cumhuriyet gazetesinin 10 Kasım'dan iki gün sonra yayımlanan kitap ekini eleştirdi.

CUMHURİYET'İN KİTAP EKİNİ MERCEK ALTINA ALDI!

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi ile Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarının tanıtımlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, kitap ekinde yabancı edebiyat eserlerinin ağırlıklı olarak yer almasını eleştirdi.

Klaus Mann, Robert Louis Stevenson, Friedrich Dürrenmatt ve Lauren Elkin gibi isimlerin eserlerinin tanıtılmasını gündeme taşıyan Karahasanoğlu, Türk edebiyatının neden yeterince öne çıkarılmadığını sorguladı.

“BİR TANE DE Mİ TÜRK İNSANIMIZIN ESERİNİ BULAMADINIZ?”

Atatürkçülük ve emperyalizm karşıtlığı söylemleri üzerinden Cumhuriyet gazetesine yüklenen Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaş, bir tane de mi Türk insanımızın eserini bulamadınız? Bir tane de mi emperyallerin dışında bir eser tespit edemediniz? Bir tane, lütfen bir tane...”

BANKA YÖNETİCİLERİNE VE DEVLET YETKİLİLERİNE SESLENDİ!

Türkiye İş Bankası'nın reklamında Can Yücel ve Güzide Sabri'nin eserlerinin de bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, kültür yayınlarına sağlanan destekleri ve vergi uygulamalarını da sorguladı.

Yerli edebiyat eserlerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, yazısını banka yöneticilerine ve ilgili devlet yetkililerine yönelttiği şu soruyla tamamladı:

“Bu, kendi elimizle kültürümüzü yozlaştırmanın, değiştirmenin, emperyalizmin oyuncağı haline getirmenin açık fotoğrafı değil midir?”

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