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Spor Xavi'den Dani Alves sürprizi
Spor

Xavi'den Dani Alves sürprizi

Xavi'nin kontrolleri eline aldığı Barcelona, eski yıldızı Dani Alves'i geri getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:54:00 -
Xavi'den Dani Alves sürprizi

Barcelona'da, transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Katalan ekibinin, takımın eski yıldızlarından Daniel Alves ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirerek yeni bir döneme başlayan Barcelona'nın, Dünya Kupası'na gitmek için oynamak istediğini ve Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığını söyleyen Brezilyalı savunma oyuncusuyla temasa geçeceği belirtildi.

Xavi için düzenlenen imza töreninde eski futbolcuları için itirafta bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Dani Alves çok aktif ve birçok farklı yönden kulübe yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, sportif açıdan da kulübe yardımcı olmayı teklif etti." şeklinde konuştu.

38 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, tekrar Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine telefon etmesinin yeterli olacağını söyledi.

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