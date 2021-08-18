WhatsApp’tan Taliban kararı

Geçtiğimiz günlerde Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklama, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Facebook’tan sonra WhatsApp da Taliban destekçisi gruplara erişim engeli getirdi.

Taliban, Kabil’i ele geçirdikten sonra yağma, kanun ve düzen ile ilgili diğer sorunlardan şikayet etmeleri için WhatsApp’ta bir yardım hattı kurdu.

Facebook basın açıklamasında bulundu

Financial Times’a açıklama yapan çatı şirket Facebook, “Resmi Taliban kanallarını engelledik. Yeni oluşturulacak gruplar için aktif olarak araştırmalarımıza devam ediyoruz. WhatsApp konuşmaları uçtan uca şifreli olduğu için bu gruplarda yazılan mesajları göremiyoruz.” dedi.

Uluslararası toplum kurallarına uyduklarını belirten Facebook yetkilileri, ABD yaptırım yasalarına uyduğunun altını çizdi. Herhangi bir siyasi baskıya dayalı karar almadıklarını açıklayan Facebook, hesapları engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Taliban sözcüsü, dün gerçekleştirilen basın toplantısında Facebook’un anti demokratik davranış sergilediğini ve konuşma özgürlüğünü kısıtladığını belirtti.