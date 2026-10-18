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Gündem Fon Kurulu 6. toplantısı! Yeni ödeme takvimi açıklandı!
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Fon Kurulu 6. toplantısı! Yeni ödeme takvimi açıklandı!

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Fon Kurulu 6. toplantısı! Yeni ödeme takvimi açıklandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 6. Fon Kurulu Toplantısı'nda, açgözlü portföy şirketlerinin mağdur ettiği vatandaşa devlet şefkat eli uzattı. Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı zirvede, Ziraat Bankası vasıtasıyla 45 binden fazla vatandaşa 40,8 milyar liralık imkan aktarılarak şebekelerin kurduğu kumpas boşa çıkarıldı.

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi. Sermaye piyasalarının işleyişi ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik adımların ele alındığı toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

YATIRIMCIYA YASAL GÜVENCE: KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU'NA GELİYOR

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifi, 14 Ekim 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek hızla yasalaşması öngörülüyor.

 

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Toplantıda mevcut tasfiye süreçlerinin yanı sıra sermaye piyasalarının geleceğini güvence altına almaya yönelik kalıcı reformlar da ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, komisyonda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, denetim ve düzenleme mekanizmalarının güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı ve kalıcı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler yapıldı.

45 BİNİ AŞKIN YATIRIMCIYA 40,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Yatırımcıların haklarının korunması amacıyla yürütülen tasfiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin veriler paylaşıldı. Sürecin başlangıcından bugüne kadar A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından yönetilen 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla vatandaşa, toplam yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla tamamlandı. Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düşürüldü.

HEDEF PORTFÖY DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ: YENİ ÖDEMELER BAŞLIYOR

Mağduriyetlerin önlenmesine yönelik adımlar kapsamında yeni bir karar daha alındı. SPK'nin 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinin de diğer üç portföy yönetim şirketi için belirlenen esaslara tabi tutulması kararlaştırıldı.

Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında hak sahibi olan yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye hızlı şekilde ödeme yapılması planlanıyor.

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Dunya tarihinin en büyük fon hırsızlığı ve yolsuzluğu, milletin 832 milyarina çökmüşler, malı götürmüşler 29 ayrı ülkeye.. bunlar kimler.
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