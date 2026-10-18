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Dünya Bakın olayları neye bağladı! Fransa'daki ateş topuna Trump yorumu
Dünya

Bakın olayları neye bağladı! Fransa'daki ateş topuna Trump yorumu

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Bakın olayları neye bağladı! Fransa'daki ateş topuna Trump yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, öğrenciler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği Fransa'daki protestoları ‘Kalpleri nefret dolu göçmenler’e bağlayarak Avrupa’yı sınırları yabancılara kapatmaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Fransa'daki gösteriler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fransa'nın yandığını belirten Trump, şu değerlendirmede bulundu: "Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın."

EĞİTİMLE BAŞLADI HAYAT PAHALILIĞIYLA DEVAM ETTİ

Fransa'da liseliler ve destekçileri, daha iyi eğitim koşulları talebiyle bir aydır eylem yapıyor. Ülkede, liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi dün yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapmıştı.

Gösterilerde, başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler çatıştı. Yüzlerce şiddet olayları yaşandı, binlerce kişi gözaltına alındı.

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Yorumlar

ramazan kartoglı

Farnsadaki ve tüm dünyadaki pahalılığın sebebi israil ve yahudilerdir. Çünkü savaşları onlar başlatıyorlar.

diyorki fransız ırkını üstün kılınn

baska yerlerden gelenleri atın diyor klasik neocon ve evengelizm felsefesi normal
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