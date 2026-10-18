Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı

Yeni Parti, il başkanlarını belirlemek üzere Türkiye genelinde önseçimler düzenledi. İstanbul’da da 39 ilçede il başkanını belirlemek üzere sandıklar kuruldu.

Yeni Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği il başkanlığı ön seçimlerini kazanmayı başardı.

Özgür Çelik, seçimin ardından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün, tek adaylı bir seçim olmasına rağmen 74.644 üyemizin oyuyla, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı seçildim. Üstlendiğim büyük sorumluluğun ve tarihsel görevin farkındayım, bana güvenen tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hak kazanacak, halk kazanacak. Yepyeni bir hayat doğacak!"