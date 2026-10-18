Küresel sermayenin sömürü çarkına ibretlik deşifre! Mert Başaran patronların ve vakıfların gizli ajandasını tek tek patlattı!

Sürekli kadınların çalışma hayatına girmesi için sponsorluklar dağıtan ve süslü fonlarla vakıflar kuran anlayışın asıl gayesinin kadını korumak değil, işgücü maliyetlerini yarı yarıya düşürmek olduğunu belirten Başaran, patronların gizli ajandasını çarpıcı örneklerle deşifre etti.

Tek maaş devrini bitirip aileyi kapitalizme köle yaptılar!

Eskiden tek bir erkeğin evini rahatlıkla geçindirebildiğini ve bir ailenin maişeti için 100 lira ödenmesi gerektiğini hatırlatan Mert Başaran, sermaye sahiplerinin bu durumu değiştirmek için kurduğu kumpası anlattı. Erkeğe verilen maaşı enflasyonla eritip erkeğe 50, kadına 50 lira vererek aynı paraya iki kişiyi çalıştırma kurnazlığının devreye sokulduğunu vurgulayan ünlü analist, günümüzde işverenlerin "Bu parayla geçinilmiyor" diyen işçiye utanmadan "Eşin de çalışsın, karı koca geçinirsiniz" aklını verdiğini ifade etti.

Aile bütçesi eritildi, sınırsız tüketim çılgınlığı körüklendi!

Kadının çalışma hayatına zorlanmasıyla birlikte sadece maaşların bölünmediğini, aynı zamanda devasa bir tüketim çarkının da tetiklendiğini belirten Başaran, kapitalizmin bu çift taraflı tuzakla cebini doldurduğuna dikkat çekti. Erkeğin harcama kalemlerinin son derece sınırlı olduğuna, buna karşın kadının iş hayatına girmesiyle birlikte makyaj, kılık-kıyafet ve moda harcamaları üzerinden sınırsız bir tüketim yarışının başlatıldığına işaret eden analist, küreselci sistemin hem işgücünü ucuza getirdiğini hem de insanları doymak bilmeyen bir tüketim bağımlılığına sürüklediğini kaydetti.

İşte Mert Başaran'ın kadın istihdamı üzerine analizi;

• Büyük şirketler sürekli kadının çalışmasıyla ilgili vakıflar kuruyor.

• Bunu kadınları düşündükleri için mi yapıyorlar, yoksa gizli ajandaları mı var?

• Yıllar önce şunu keşfettiler: ‘Biz bir ailenin geçinmesi için erkeğe 100 lira vermek zorundayız.’

• ‘Ama kadını da sisteme sokarsak, erkeğe 100 lira vermemize gerek kalmaz; enflasyonla eritip erkeğe 50 veririz, kadına da 50 veririz.’

• ‘Yine 100 lira vermiş oluruz ama aynı paraya iki eleman birden çalıştırmış oluruz, maliyetimiz düşer.’

• Eskiden tek maaşla geçinilmesinin sebebi buydu.

• Şimdi ‘Bu parayla geçinilmez’ dediğinde işveren, ‘Eşin de çalışsın, karı koca geçinirsiniz’ diyor.

• Üstelik kadının makyajı, kılık kıyafeti, ayakkabısı inanılmaz bir tüketim gamı demek.

• Erkeğin kalemi sınırlıdır; saat alır, ayakkabı alır biter.

• Kadındaki tüketim yarışı ise sınırsız.

• Kadını sisteme sokarak hem maaşları böldüler hem de tüketimi patlattılar.