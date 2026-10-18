Yunan basını manşete taşıdı! ABD'li senatörden Türkiye hakkında skandal sözler

ABD'nin Florida Senatörü Rick Scott'ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs temasları sırasında Türkiye hakkında sarf ettiği sözler Atina basınının gündemine oturdu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Deniz Gücü Alt Komitesi Başkanı olan Scott, Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs politikalarını hedef aldı.

TÜRKİYE'NİN NATO MÜTTEFİKLİĞİNİ HEDEF ALDI

Associated Press'e Atina'da konuşan Scott, Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu sorgulayan ifadeler kullandı.

Scott, Türk F-16'larının Yunanistan'ın hava sahası olduğunu öne sürdüğü bölgelerdeki faaliyetlerini ve Türk askerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığını gündeme getirdi.

ABD'li senatör, Türkiye'nin bu tutumunun NATO müttefikliğiyle bağdaşmadığını öne sürerek Ankara'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik politikalarını “thuggish behavior” yani “zorbalık/kabadayılık” şeklinde nitelendirdi.

SKANDAL SÖZLER: “PEK DE MÜTTEFİK SAYILMAZSINIZ”

Scott, Türkiye'yi hedef alan açıklamasında, “F-16'larla başka bir ülkenin üzerinde uçtuğunuzda NATO müttefiki gibi davranmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesini de gündeme getiren Scott, Türk askerinin Ada'daki varlığını “işgal” olarak nitelendirerek Türkiye'nin müttefiklik anlayışını sorguladı.

Senatör, Ankara'nın politikasının değişmesini umduğunu belirterek Türkiye'nin mevcut tutumunu “zorbalık” olarak değerlendirdi.

Scott'ın açıklamalarında, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'deki hava sahası ve deniz yetki alanları konusunda yıllardır devam eden görüş ayrılıklarına ilişkin Ankara'nın tezlerine ise yer verilmedi.

YUNAN BASINI SÖZLERİ MANŞETE TAŞIDI

Scott'ın Türkiye'yi hedef alan sözleri Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yunanistan merkezli in.gr, haberi “Pek de müttefik sayılmazsınız: ABD'li senatör Türkiye'yi Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı zorbalıkla suçladı” ifadelerini öne çıkararak okuyucularına duyurdu.

Yunanistan'ın devlet yayın kuruluşu ERT de Scott'ın sözlerini gündemine taşıyarak ABD'li senatörün Türkiye'yi “zorbalık” yapmakla suçladığını ve Ankara'nın NATO müttefikliği konusundaki tutumunu sorguladığını aktardı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ENERJİ PROJESİNE DESTEK VERDİ

Scott'ın çıkışının zamanlaması da dikkat çekti.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeni gerilime neden olan başlıklardan biri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan ve ilerleyen aşamada İsrail'e uzanması öngörülen denizaltı elektrik bağlantısı projesi.

Türkiye, deniz tabanında yapılacak araştırmalarda kendi deniz yetki alanlarının dikkate alınması ve Ankara ile koordinasyon kurulması gerektiğini belirtiyor.

Scott ise Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in enerji alanındaki girişimine açık destek verdi.

ABD'li senatör, Washington'ın projeye yardımcı olacağını belirterek Türkiye'nin projede “sorun çıkarmamasını” sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'I DA DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Scott'ın Türkiye karşıtı çıkışı yalnızca Atina'daki açıklamalarından ibaret değil.

ABD'li senatörün kendi resmî internet sitesinden 16 Ekim'de yayımlanan açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye doğrudan hedef alındı.

Scott, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında Kıbrıs meselesindeki temel engelin Türkiye olduğunu ileri sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte “thugs” ifadesini kullanarak hedef aldı.

Türkiye'nin NATO yükümlülüklerine uygun davranmadığını öne süren Scott, Ankara'nın Kıbrıs politikasının değişmesini istedi.

Böylece ABD'li senatörün Atina'da yaptığı açıklamaların münferit bir söz olmadığı, Güney Kıbrıs temasları sırasında da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan benzer bir söylem kullandığı ortaya çıktı.

ANKARA'NIN TEZLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

ABD'li senatörün açıklamalarında, Kıbrıs meselesinin tarihî arka planı, Kıbrıs Türklerinin güvenliğine ilişkin Türkiye'nin tezleri ve Ege'deki ihtilaflı alanlara ilişkin Ankara'nın görüşleri yer almadı.

Scott'ın tek taraflı açıklamalarının özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs temaslarının hemen ardından gelmesi dikkat çekerken sözleri Yunan medyası tarafından geniş şekilde okuyuculara aktarıldı.

Kaynaklar: Associated Press (AP), in.gr, ERT News, ABD Senatörü Rick Scott'ın resmî Senato sayfası