Fransa'daki kaos Şampiyonlar Ligi'ne sıçradı: Galatasaray kafilesi ve taraftarlar için güvenlik alarmı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, ev sahibi ülkede patlak veren kitlesel eylemler ve sokak olayları büyük bir güvenlik krizine yol açtı. Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde Fransa sokaklarını saran şiddet ve protestolar, temsilcimizin ve gurbetçi taraftarlarımızın can güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ
Pierre Mauroy Stadyumu’nda TSİ 19.45'te başlayacak olan bu kritik mücadele öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve protestolar güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.
PROTESTOLAR MÜCADELEYİ ETKİLEYECEK Mİ?
Fransa genelinde geniş çaplı sokak eylemlerine dönüşen protestolar esnasında yaşanan gerginlikler, karşılaşmanın oynanacağı ortamla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mevcut güvenlik şartlarında karşılaşmanın oynanmasının riskli olabileceğine dikkat çekerek maçın farklı bir yere alınması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.
GALATASARAY SALI GÜNÜ FRANSA'YA GİDECEK
Ortaya çıkan soru işaretlerine ve endişelere rağmen UEFA ya da Fransız makamları tarafından müsabakanın güvenliği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Devler Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan ve sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan sarı-kırmızılı kafile, planlandığı şekilde Salı günü Fransa’nın Lille kentine hareket edecek.