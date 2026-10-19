20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı

Kanada’da yaşayan bir kadın 20’lik diş çekiminin ardından ortaya çıkan şişliği sıradan bir yan etki olarak değerlendirdi. Ancak kadın, yaşadığı durumun düşündüğünden çok daha ciddi olduğunu sosyal medyadan gelen uyarılar sayesinde fark etti.

“Şişliğin normal olduğunu düşündüm”

Sara Dick isimli kadın, diş çekiminin ardından yaşadığı şişliği ilk başta olağan karşıladığını ve dinlenerek geçmesini beklediğini anlattı. Ancak durumunun giderek ciddileşebileceğini fark etmediğini belirten Dick, “İnsanların benim deneyimimden çıkarmasını istediğim en önemli mesaj, dişle ilgili komplikasyonların inanılmaz derecede hızlı ilerleyebileceği. Başlangıçta 20’lik dişim çekildikten sonra oluşan şişliğin normal olduğunu düşündüm ancak neyin olağan, neyin olmadığını bilmiyordum” dedi.

Sosyal medyadan gelen uyarılar harekete geçirdi

Yaşadığı belirtileri gören sosyal medya kullanıcılarının kendisini tıbbi yardım almaya yönlendirdiğini belirten Dick, bu uyarılar için büyük minnettarlık duyduğunu söyledi. Dick, yaşadıklarının başkalarına da uyarı olmasını istediğini belirterek, “Deneyimimi paylaşmamın başkalarını içgüdülerine güvenmeye, olağan dışı belirtileri ciddiye almaya ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiklerinde tıbbi yardım almaya teşvik etmesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Dick’in tedavi sürecinde kendisine konulan kesin teşhis paylaşılmadı. Ancak 20’lik diş çekiminin ardından gelişen şişliğin ciddi bir komplikasyona dönüştüğü ve durumun kısa sürede ağırlaşabileceği uzmanlarca belirtiliyor.