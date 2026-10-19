  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit! Göstericiden kafa kesme hareketi Tavanı da tabanı da aynı zihniyet! Özgür’ün partisinde kavgalı seçim İstanbul’da sağanak sona eriyor! 1942’den bu yana en yüksek yağış ölçüldü Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı Kemalistlerin ekonomisti akıl verdi! Foncuların zararları bütçeden ödenmeliymiş Türkiye düşmanı Siyonist Vance, Beyaz Saray'a göz dikti! 2028'de başkanlık için aday olabilirmiş Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu! İstanbul’daki sel felaketinden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor
Dünya 20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı
Dünya

20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı

Diş çekiminin ardından yüzünde oluşan şişliğin olağan olduğunu düşünen bir kadın, hayatının şokunu yaşadı...

Kanada’da yaşayan bir kadın 20’lik diş çekiminin ardından ortaya çıkan şişliği sıradan bir yan etki olarak değerlendirdi. Ancak kadın, yaşadığı durumun düşündüğünden çok daha ciddi olduğunu sosyal medyadan gelen uyarılar sayesinde fark etti.

 

“Şişliğin normal olduğunu düşündüm”

Sara Dick isimli kadın, diş çekiminin ardından yaşadığı şişliği ilk başta olağan karşıladığını ve dinlenerek geçmesini beklediğini anlattı. Ancak durumunun giderek ciddileşebileceğini fark etmediğini belirten Dick, “İnsanların benim deneyimimden çıkarmasını istediğim en önemli mesaj, dişle ilgili komplikasyonların inanılmaz derecede hızlı ilerleyebileceği. Başlangıçta 20’lik dişim çekildikten sonra oluşan şişliğin normal olduğunu düşündüm ancak neyin olağan, neyin olmadığını bilmiyordum” dedi.

 

Sosyal medyadan gelen uyarılar harekete geçirdi

Yaşadığı belirtileri gören sosyal medya kullanıcılarının kendisini tıbbi yardım almaya yönlendirdiğini belirten Dick, bu uyarılar için büyük minnettarlık duyduğunu söyledi. Dick, yaşadıklarının başkalarına da uyarı olmasını istediğini belirterek, “Deneyimimi paylaşmamın başkalarını içgüdülerine güvenmeye, olağan dışı belirtileri ciddiye almaya ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiklerinde tıbbi yardım almaya teşvik etmesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Dick’in tedavi sürecinde kendisine konulan kesin teşhis paylaşılmadı. Ancak 20’lik diş çekiminin ardından gelişen şişliğin ciddi bir komplikasyona dönüştüğü ve durumun kısa sürede ağırlaşabileceği uzmanlarca belirtiliyor.

 

 

Sağlığına kavuştu! Nefes darlığıyla hastaneye gitti, kalbindeki sıra dışı tablo ortaya çıktı
Sağlığına kavuştu! Nefes darlığıyla hastaneye gitti, kalbindeki sıra dışı tablo ortaya çıktı

Sağlık

Sağlığına kavuştu! Nefes darlığıyla hastaneye gitti, kalbindeki sıra dışı tablo ortaya çıktı

Artık her hastaya aynı yöntem uygulanmıyor! Meme kanseri tedavisinde ezber bozan dönem
Artık her hastaya aynı yöntem uygulanmıyor! Meme kanseri tedavisinde ezber bozan dönem

Sağlık

Artık her hastaya aynı yöntem uygulanmıyor! Meme kanseri tedavisinde ezber bozan dönem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23