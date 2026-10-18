Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Hoca duaya başlar başlamaz adeta yarışan küreklerin göz açıp kapayıncaya kadar mezarı toprakla doldurduğu görüntüler farklı görüşlerin çarpıştı bir tartışmaya neden oldu.
Gaziantep’te bir defin sırasında vefat eden yakınlarının mezarını kalabalık bir grubun, yarışırcasına hızlı ve yoğun bir şekilde toprakla doldurma şekli sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Görüntülerin altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar gece vakti defin olayını da eleştirirken bazıları ile cenazenin bekletilmeden defnedilmesi gerektiğini belirterek yapılanın doğru olduğunu iddia etti.
İSLAMİ DE İNSANİ DE DEĞİL
Bir kullanıcı “Cenazeye karşı hürmet edin; çünkü o artık dünyadan ayrılmıştır” hadis-i şerifini hatırlatarak “Bu hadis aynı zamanda defin esnasında vakar ve saygının esas olduğunu vurgular. Bu görüntüler İslami de insani de değildir. Toprağın altında hız değil, hürmet; kalabalığın gücü değil, kalplerin duası makbuldür” ifadelerini kullandı.
Başka bir kullanıcı ise “Ne yazık ki bizim oralarda da aynı durum mevcut. ‘Biran önce defin işini tamamlayalım, yemekler soğuyor. Belki de yemek kalmaz’ anlayışı var. Toprak atanlar da en azından mezara kadar gitmişler. Defin işlemi için mezara gitmeden taziye evinde yemeğe oturanlar bile var. Çok üzücü” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı ise “Hoca duaya başlar başlamaz mezarın doldurdular. Tekrar uyanır diye mi korktular” sözleriyle görüntülere tepkisini mizahi bir dil ile anlatmaya çalıştı.