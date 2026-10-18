Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te bir defin sırasında vefat eden yakınlarının mezarını kalabalık bir grubun, yarışırcasına hızlı ve yoğun bir şekilde toprakla doldurma şekli sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar gece vakti defin olayını da eleştirirken bazıları ile cenazenin bekletilmeden defnedilmesi gerektiğini belirterek yapılanın doğru olduğunu iddia etti.

İSLAMİ DE İNSANİ DE DEĞİL

Bir kullanıcı “Cenazeye karşı hürmet edin; çünkü o artık dünyadan ayrılmıştır” hadis-i şerifini hatırlatarak “Bu hadis aynı zamanda defin esnasında vakar ve saygının esas olduğunu vurgular. Bu görüntüler İslami de insani de değildir. Toprağın altında hız değil, hürmet; kalabalığın gücü değil, kalplerin duası makbuldür” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise “Ne yazık ki bizim oralarda da aynı durum mevcut. ‘Biran önce defin işini tamamlayalım, yemekler soğuyor. Belki de yemek kalmaz’ anlayışı var. Toprak atanlar da en azından mezara kadar gitmişler. Defin işlemi için mezara gitmeden taziye evinde yemeğe oturanlar bile var. Çok üzücü” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı ise “Hoca duaya başlar başlamaz mezarın doldurdular. Tekrar uyanır diye mi korktular” sözleriyle görüntülere tepkisini mizahi bir dil ile anlatmaya çalıştı.