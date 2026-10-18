İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

İsrail basınında geniş yankı uyandıran olay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybeh bölgesinde meydana geldi.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre, zeytin hasadı dolayısıyla bölgeyi ziyaret eden Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu heyetin önü maskeli İsrailli yerleşimciler tarafından kesildi.

SOPA VE DEMİR ÇUBUKLARLA GELDİLER

Heyette bulunan Avrupalı bir diplomat Ynet'e yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin kendilerine doğru koştuğunu belirterek saldırganların sopa ve demir çubuklar taşıdığını anlattı.

Diplomatın anlatımına göre saldırganlar, Fransa'nın Aulnoye-Aymeries kentinin Belediye Başkanı Bernard Baudoux'yu da hedef aldı. Baudoux'nun saldırının ardından yerde olduğu görüntüler İsrail basınında yayımlandı. Ynet ayrıca Belçika Konsolosluğu'na ait aracın camının kırıldığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU DA SALDIRIYI KINADI

Olayın ardından İsrail ordusundan da açıklama geldi.

Times of Israel'in aktardığı açıklamada İsrail ordusu, Taybeh bölgesinde diplomatik temsilcilere yönelik saldırıyı “ağır bir şiddet eylemi” olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail ordusu, saldırının gerçekleştirildiği sırada bölgede asker bulunmadığını belirtirken polisin delil toplamak ve tanıkların ifadelerine başvurmak üzere soruşturma başlattığını duyurdu. Ordu ayrıca diplomatik heyetin ziyaretinin kendileriyle önceden koordine edilmediğini kaydetti.

NETANYAHU SALDIRIYA ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Netanyahu yönetimi, Avrupalı diplomatların İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığı yönündeki anlatımlara ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını ileri sürerek soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti.

Ancak Netanyahu'nun yaklaşımı kendi yönetimindeki isimlerle de çelişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail ordusu olayı açık biçimde kınadı.

BELÇİKA'DAN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot da saldırıya sert tepki gösterdi.

Prévot; Filistinlilerin yanı sıra Belçika Başkonsolosluğu mensupları, Fransız ve Polonyalı diplomatlar ile Katolik temsilcilerin hedef alındığını açıkladı.

Belçika'nın, saldırıların sorumlularına ve onları destekleyenlere karşı Avrupa Birliği düzeyinde yaptırım uygulanması için girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

ABD'DEN TEL AVİV'E UYARI: HAREKETE GEÇİN

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları Washington yönetiminin de tepkisini çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin görüntülerden rahatsız olduklarını belirterek İsrail yönetimine yerleşimci şiddetinin önüne geçmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

Rubio, İsrail yönetiminden bu tür saldırılara karşı müdahalede bulunmasını istediklerini ve bu çağrıyı sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Amerikalı foto muhabiri Heidi Levine'e yönelik ayrı saldırıya tepki göstererek saldırganların bulunması, tutuklanması ve yargılanması çağrısında bulundu.

SALDIRI İSRAİL BASININDA GENİŞ YER BULDU

İsrail basını, Avrupalı diplomatlara yönelik saldırıyı geniş şekilde okuyucularına duyurdu. Ynet saldırıya ilişkin tanık anlatımlarını ve olay yerindeki görüntüleri yayımlarken Times of Israel, Netanyahu yönetiminin yaklaşımı ile İsrail ordusu ve Dışişleri Bakanlığının açıklamaları arasındaki farklılığa dikkat çekti. Jerusalem Post da İsrail yönetiminin saldırıya ilişkin açıklamalarını ve Belçika'nın yaptırım talebini gündemine taşıdı.

Kaynaklar: Ynet, The Times of Israel, The Jerusalem Post