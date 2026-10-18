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Dünya Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!
Dünya

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

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Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı. Carney, yangının Kanada topraklarında silahlı kuvvetlerin yaşadığı en büyük trajediye neden olduğunu da söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangına ilişkin açıklamada bulundu. Carney, yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını belirterek “Wainwright'taki Kanada Silahlı Kuvvetleri üssünde şiddetli ve hızla yayılan bir yangın çıktı. Ardından Kanada topraklarında barış döneminde silahlı kuvvetlerimizin yaşadığı en büyük trajedilerden biri meydana geldi” dedi.

YAS TUTUYORUZ

Olaydan etkilenenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Carney, etkilenen personelin yedek askerler ve muvazzaf askerler dahil olmak üzere ülke genelindeki farklı üslerden geldiğini belirtti. Carney, "Ülke olarak kaybettiğimiz cesur silahlı kuvvetler mensuplarımız için yas tutuyoruz. Kanadalılar kriz anlarında bir araya gelir. Bu, ülkemizin en iyi yanıdır" dedi.

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