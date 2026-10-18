Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yolsuzluktan tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Erdoğdu, "İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım" diye yazdı.

SEÇİMLERİ YENİ PARTİ KAZANACAK

Erdoğdu açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı: "Aziz Milletim, Yeni Parti'ye katılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Mevcut yönetimin siyasi ömrünü tamamladığını, Yeni Parti'nin seçimleri açık ara kazanacağını öngörüyorum. Tüm vatanseverleri bu büyük mücadelenin parçası olmak üzere ateşe uçan kelebekler gibi, ateşi söndürmek için ağzında su taşıyan karıncalar gibi Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyorum. Can yoldaşım Özgür Özel’e ve tüm yöneticilerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum."