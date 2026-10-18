Sakarya’da komşu dehşeti: Taşınması da kurtarmadı! Kurşun yağdırıp öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusundan kurtulmak için taşınan ve evde kalan son eşyalarını almaya gelen 35 yaşındaki Hakan Turak, husumetli komşusu tarafından vurularak öldürüldü.
Dehşet olay, Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi. Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a kurşun yağdırdı.
Kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.