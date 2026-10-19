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Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Milli futbolcu Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı gol, Real Madrid’in Sevilla karşısındaki 4-1’lik galibiyetinin ilk adımı oldu.

#1
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Mbappe’nin iki kez ağları havalandırdığı mücadeleyi kazanan Madrid ekibi, puanını 21’e yükseltti. İspanya LaLiga’nın 9. haftasında Sevilla’yı ağırlayan Real Madrid’de gol perdesini Arda Güler açtı.

#2
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri bulan 21 yaşındaki milli oyuncu, takımına üstünlüğü getirirken ligde bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı.

#3
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Arda’nın golünden altı dakika sonra sahneye Kylian Mbappe çıktı. Fransız futbolcunun 36. dakikadaki golüyle ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

#4
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

İkinci yarıda da skor katkısını sürdüren Mbappe, 63. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı üçe taşıdı.

#5
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Sevilla’nın yanıtı 80. dakikada Manuel Bueno’dan geldi.

#6
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Ancak konuk ekibin farkı azaltmasının hemen ardından, 82. dakikada Yan Diomande ağları havalandırdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-1.

#7
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 21 yapan Real Madrid, üçüncü sırada yer aldı.

#8
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

Sevilla ise 14 puanda kalarak haftayı altıncı basamakta tamamladı.

#9
Foto - Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti

LaLiga’da ilk dokuz haftayı kayıpsız geçen Barcelona, 27 puanla liderliğini sürdürdü.

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