Arda Güler açılışı yaptı, Real Madrid Sevilla’yı dört golle geçti
Milli futbolcu Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı gol, Real Madrid’in Sevilla karşısındaki 4-1’lik galibiyetinin ilk adımı oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli futbolcu Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı gol, Real Madrid’in Sevilla karşısındaki 4-1’lik galibiyetinin ilk adımı oldu.
Mbappe’nin iki kez ağları havalandırdığı mücadeleyi kazanan Madrid ekibi, puanını 21’e yükseltti. İspanya LaLiga’nın 9. haftasında Sevilla’yı ağırlayan Real Madrid’de gol perdesini Arda Güler açtı.
Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri bulan 21 yaşındaki milli oyuncu, takımına üstünlüğü getirirken ligde bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı.
Arda’nın golünden altı dakika sonra sahneye Kylian Mbappe çıktı. Fransız futbolcunun 36. dakikadaki golüyle ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda da skor katkısını sürdüren Mbappe, 63. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı üçe taşıdı.
Sevilla’nın yanıtı 80. dakikada Manuel Bueno’dan geldi.
Ancak konuk ekibin farkı azaltmasının hemen ardından, 82. dakikada Yan Diomande ağları havalandırdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-1.
Sahasında aldığı galibiyetle puanını 21 yapan Real Madrid, üçüncü sırada yer aldı.
Sevilla ise 14 puanda kalarak haftayı altıncı basamakta tamamladı.
LaLiga’da ilk dokuz haftayı kayıpsız geçen Barcelona, 27 puanla liderliğini sürdürdü.
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