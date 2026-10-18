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Yerel Freni tutmayınca yoldan çıktı! Kamyonet takla atıp ters döndü
Yerel

Freni tutmayınca yoldan çıktı! Kamyonet takla atıp ters döndü

Yeniakit Publisher
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Artvin’de freni tutmadığı belirtilen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpıp ters döndü.

Artvin’in Atatepe mevkisinde seyir halindeki kamyonet, freninin tutmaması üzerine kontrolden çıkarak yamaca çarptı.

 

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Atatepe mevkisinde meydana geldi. Mezra yolundan kent merkezine giden Mustafa A. yönetimindeki 08 AL 856 plakalı kamyonet, freni tutmayınca kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonet, takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki Mehmet E. hafif yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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