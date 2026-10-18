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Dünya Teröristanda gündem: Şempanze, maymun, babun! Aşağılık maymunlar birbirine girdi
Dünya

Teröristanda gündem: Şempanze, maymun, babun! Aşağılık maymunlar birbirine girdi

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Teröristanda gündem: Şempanze, maymun, babun! Aşağılık maymunlar birbirine girdi

27 Ekim’de sandık başına gidecek olan teröristanda ‘maymun kavgası’ baş gösterdi. Teröristbaşı Netanyahu destekçisi gazetecinin anketlerde yarışı kazanacağı ortaya çıkan Gadi Eisenkot’a “O bir Faslı maymun. Onu mu başbakan yapacağız?” sözleri teröristanı karıştırdı. Birbirlerine ‘şempanze, babun, maymun’ sözleriyle hakaret etmeye başlayan İsrailli siyasetçilerin hali, Kur’an-ı Kerim’de Bakara, Araf ve Maide surelerinde Yahudiler için kullanılan o ayetleri hatırlattı: “Onlara ‘aşağılık maymunlar olun’ dedik.”

Terör devleti İsrail’de teröristbaşı Binyamin Netanyahu destekçisi gazeteci Yinon Magal, sunuculuğunu yaptığı televizyon programında, 27 Ekim'deki seçimleri kazanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot için "Elitist Aşkenazların yönettiği Faslı Mizrahi bir maymun. O bir maymun. Onun Mizrahi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli Yahudi) olmasından niye heyecan duyuyorsunuz. Aşkenaz elitler Eisenkot'u başbakan yapmaya çalışıyor. İşte size Faslı bir (maymun) başbakan veriyoruz" diye konuşmuştu.

Magal’ın ekrandaki bu sözlerinin ardından çıkan kavga büyüyerek sürüyor. Magal'ın ifadeleri, İsrail'de yerleşik etnik sınıfsal ayrım; Batılı Aşkenaz Yahudiler ile Doğulu Mizrahi Yahudiler tartışmasını yeniden alevlendirdi.

NETANYAHU SAKLIYOR AMA O DA MİZRAHİ

Eisenkot katıldığı bir konferansta, anne ve babasının Fas'ta doğduğunu ve İsrail Genelkurmay Başkanı olana kadar kimsenin kendisine bunu sormadığını söyledi. Eisenkot, kendisi için "Faslı maymun" diyen Magal için "Zaten iğrenç biri ve her gün iğrenç şeyler söylüyor" derken, "Netanyahu da Mizrahi kökenini saklıyor" ifadesini kullandı.

Netanyahu ise Magal'ın açıklamalarını "uygunsuz" şeklinde tanımlarken "Bunu kınıyorum ve Eisenkot'un, Likudçular için kullandığı 'şempanzeler ve babunlar' olduğuna dair tüm açıklamalarını kınamasını istiyorum" diye konuştu.

Lideri olduğu Likud Partisi seçmenlerine karşı "kibir, küçümseme ve hor görme" dolu sözler duyduğunu ileri süren Netanyahu, onlara da "sürekli maymun denildiğini" iddia etti.

Seçmen kitlesinin hatırı sayılır bir kısmını Mizrahi kökenli Yahudilerin oluşturduğu Netanyahu'nun partisi Likud'dan da Magal'ın açıklamalarına tepki geldi.

Likud'un hukukçularından David Elbaz, kendisinin de bir Mizrahi olduğunu ve Magal'ın özür dilemesi gerektiğini belirterek "Bu, seçimleri kaybetmemize bile neden olabilir" dedi.

İSRAİL’DE FAS KÖKENLİ YAHUDİLERİN ADI: MAYMUN

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Magal'ın "Netanyahu'nun baş sözcüsü" olduğunu ve Eisenkot'a "Faslı maymun" dediğini belirterek, Netanyahu'nun eski sözcüsü Ziv Agmon'un da sürekli "Faslılara maymun dediğini" ifade etti.

Yair Golan'ın liderliğindeki Demokratlar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Nefret ve ayrılık koalisyonunun iğrenç ve ırkçı saldırılarına karşı bloktaki arkadaşlarımızı güçlendireceğiz" ifadeleri kullanılarak Eisenkot'a destek verildi.

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Yorumlar

Ali

Mazlumun agi yerde kalmaz asagilik kafirler
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