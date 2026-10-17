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Aktüel Günlerdir aranıyor! Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Aktüel

Günlerdir aranıyor! Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Sarıyer’de 14 Ekim’de yaşanan selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in aracının akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı...

Sarıyer Ayazağa’da taşan derenin ardından kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayın ilk gününe ait dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. 14 Ekim’de etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendilerinden haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları’nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

 

Araç akıntıya kapıldı

Arama çalışmaları devam ederken, Ahmet Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Selin yaşandığı ilk gün çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

AFAD ve polis ekiplerinin Ayazağa Deresi’nde kayıpları bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

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