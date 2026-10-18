7 bin yıllık mezardan çıktı! İskeletin duruşu arkeologları şaşkına çevirdi

Almanya'nın Aşağı Bavyera bölgesindeki Großköllnbach'ta yeni konutların yapılması planlanan arazide gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yaklaşık 7 bin yıl öncesine uzanan bir yerleşimi gün yüzüne çıkardı.

Ancak kazının en dikkat çekici buluntusu eski yapı kalıntıları değil, toprağın altında bulunan sıra dışı bir mezar oldu.

BİR BACAĞI ÇEKİLMİŞ, DİĞERİ YANA AÇILMIŞ

Mezarda genç bir kişiye ait iskelet bulundu.

Arkeologların dikkatini ise iskeletin alışılmadık duruşu çekti.

Bacaklardan biri gövdeye doğru oldukça keskin biçimde çekilmişken diğerinin farklı bir açıyla yana doğru uzandığı görüldü.

Dingolfing-Landau bölge arkeoloğu Dr. Florian Eibl'e göre bu pozisyon, bölgede aynı dönemde yaşayan Linear Pottery (LBK) kültürünün bilinen defin geleneklerinden belirgin biçimde ayrılıyor.

Bu kültürde ölülerin genellikle yan yatırılarak dizlerinin vücuda doğru çekildiği gömüler biliniyor.

Großköllnbach'taki iskelette ise bacakların konumu bundan oldukça farklı.

“YAŞAYAN BİR İNSAN İÇİN AĞRILI OLURDU”

Eibl, iskeletin bulunduğu pozisyonun yaşayan bir insan açısından son derece rahatsız edici, hatta ağrılı olacağını belirtiyor.

Bu durum araştırmacıların önüne önemli bir soru çıkardı:

Genç kişinin bedeni ölümünün ardından bilinçli olarak mı bu şekilde yerleştirildi?

Şimdilik bunun kesin bir cevabı yok.

7 BİN YILDA MEZARIN İÇİNDE KAYMIŞ OLABİLİR

Arkeologların değerlendirdiği bir başka ihtimal ise gizemi daha da ilginç hale getiriyor.

Mezar çukurunun tabanının eğimli olduğu tespit edildi.

Bu nedenle bedenin ilk gömüldüğü sırada bugün görülen pozisyonda olmadığı, mezardaki toprağın zaman içerisinde hareket etmesiyle cesedin kaymış olabileceği değerlendiriliyor.

Başka bir ifadeyle bugün arkeologların karşısına çıkan sıra dışı duruş, 7 bin yıl önce gerçekleştirilen defin töreninin gerçek görüntüsünü yansıtmayabilir.

BOYUN OMURLARINDA DA SIRA DIŞI DURUM

Gizem yalnızca bacaklarla sınırlı değil.

Araştırmacılar iskeletin bazı boyun omurlarında da belirgin bir deformasyon tespit etti.

Ancak bunun kişinin hayattayken sahip olduğu fiziksel bir durumdan mı kaynaklandığı, yoksa ölümden ve gömülmeden sonra mı meydana geldiği henüz belirlenemedi.

İskelet üzerinde gerçekleştirilecek antropolojik incelemelerin bu soruya cevap vermesi bekleniyor.

7 BİN YILLIK YERLEŞİM ORTAYA ÇIKTI

Mezarın bulunduğu bölgede gerçekleştirilen kazılarda Neolitik döneme ait geniş bir yerleşimin izlerine de rastlandı.

Araştırmacılar burada erken tarım topluluklarının yaşamına ilişkin yapı ve günlük faaliyet izleri tespit etti.

Buluntular, Orta Avrupa'ya tarımın yayılmaya başladığı dönemde bölgede kalıcı toplulukların yaşadığını gösteriyor.

7 BİN YILLIK GİZEM ÇÖZÜLECEK Mİ?

Genç kişinin kalıntıları şimdi daha ayrıntılı inceleme için Dingolfing-Landau bölge arkeoloji birimine götürüldü.

Uzmanlar kemikler üzerinde yapılacak çalışmalarla kişinin yaşı, fiziksel özellikleri ve boyun omurlarındaki deformasyon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.

Ancak bir sorunun cevabını bulmak çok daha zor olabilir:

Bu genç insan 7 bin yıl önce gerçekten bu sıra dışı pozisyonda mı gömüldü, yoksa mezarın içerisinde geçen binlerce yıl bedenin konumunu tamamen değiştirdi mi?

Arkeologlar şimdilik kesin bir cevap vermiyor.

Kaynak: Kreisarchäologie Dingolfing-Landau / Ancientist