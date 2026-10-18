Almanya Meclisi’nde Öcalan kavgası: Hapiste çürümeyi hak ediyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya Federal Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Türkiye kökenli iki milletvekili arasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan kavgası çıktı. Sol Parti milletvekili Cansu Özdemir'in Federal Meclis'ten Öcalan'ın serbest bırakılması yönündeki Türkiye'ye çağrı yapması yönündeki teklifine CDU milletvekili Tijen Ataoğlu'ndan sert tepki geldi. Ataoğlu “Benim elim asla bunun için kalkmaz. Öcalan hapishanede çürümeyi hak ediyor" karşılığını verdi.
Almanya Federal Meclisi’ne Türkiye kökenli iki milletvekili arasındaki çıkan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan kavgası damga vurdu. Meclisteki bu bu gerilim Almanya gündemine de yükseldi.
Kavga, oturum sırasında söz alan Sol Parti (Die Linke) milletvekili Cansu Özdemir’in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması yönünde çağrısıyla başladı. Özdemir’in Federal Meclis'ten bu konuda Türkiye'ye çağrı yapılmasını talep eden bu çıkışı tansiyonu aniden yükseltti.
ELİMİ ASLA BUNUN İÇİN KALDIRMAM
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Tijen Ataoğlu, kürsüye çıkarak bu talebe sert bir dille karşı çıktı. Ataoğlu, uluslararası alanda terör örgütü olarak tanınan bir yapının elebaşının serbest bırakılmasının ‘Dev bir hata’ olacağını belirterek, "Benim elim asla bunun için kalkmaz. Abdullah Öcalan hapishanede çürümeyi hak ediyor ve bu tamamen doğrudur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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