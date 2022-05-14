Warriors hangi ülkenin takımı? Warriors oyuncuları kimler?

NBA play-off'larına iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinin 6. maçında Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 110-96 kazanarak adını finale yazdırdı. NBA Batı Konferansı'nda ilk finalist olan Warriors ne zaman kuruldu, oyuncuları kimler? Warriors başarıları neler?

Warriors ne zaman kuruldu?

Golden State Warriors, NBA'de Pasifik Grubu'nda yer alan Oakland, Kaliforniya takımdır. 1946'da Philadelphia, Pensilvanya'da Philadelphia Warriors adıyla kurulmuştur. NBA'de 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 6 kez şampiyon olmuştur. Üç şampiyonluğun ardından 40 yıl sonra 2015 Finallerinde Cleveland Cavaliers'ı geçerek şampiyon olmuşlardır.

2015–16 sezonunda 73 galibiyet 9 mağlubiyet alarak NBA tarihinin normal sezonda en çok kazanan takımı unvanını almıştır.

Warriors, Peter A. Tyrrell tarafından 1946 senesinde Philadelphia Warriors ismiyle kuruldu. 1946-47 sezonunda Chicago Stags'i 4-1 yenerek şampiyon oldu. NBA yönetimi tarafından ilk şampiyonluk olarak kabul edilir. 1962 senesinde Franklin Mieuli takımın büyük bir kısmını satın aldı ve San Francisco'ya taşıdı. Ayrıca takımın ismini San Francisco Warriors olarak değiştirdi.

Warriors başarıları

1964 - 65 sezonunda, Chamberlain'i 150.000 Dollar ve Connie Dierking, Lee Shaffer, Paul Neumann karşılığında Philadelphia 76ers sattı ve o sezon sadece 17 galibiyet alabildi. 1965 senesinde Rick Barry'i draft ettiler. O sezon Rick Barry Yılın en iyi çaylağı seçildi ve 1966 - 67 sezonunda finale kadar yükselmeyi başardılar fakat Philadelphia 76ers'e karşı 4-2 kaybettiler.

1971 senesinde Golden State Warriors olarak ismini değiştirdi. 2014-15 sezonundan itibaren 5 sezon üst üste final oynadı. 2015-16 sezonunda normal sezonda oynadığı 82 maçın 73'ünü kazanarak NBA rekoru kırdı. Ancak finallerde Cleveland Cavaliers'a kaybetti. 2016-17 sezonunda Kevin Durant'in de takıma katılmasıyla birçok basketbol otoritesi tarafından NBA tarihinin en iyi takımı olarak kabul edildi. Ayrıca takımın simge oyuncularından Stephen Curry de halen NBA tarihinin en iyi şutörü olarak görülür.

Warriors oyuncuları