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Kadın - Aile Vücutta sıvı kaybını önleyen besin: Karpuz, mısır, kahve...! Günlük sıcaklarda bol bol tüketin: Hepsi mineral deposu
Kadın - Aile

Vücutta sıvı kaybını önleyen besin: Karpuz, mısır, kahve...! Günlük sıcaklarda bol bol tüketin: Hepsi mineral deposu

Yeniakit Publisher
2024-06-24 20:12:00 - 2024-06-24 20:18:25
Vücutta sıvı kaybını önleyen besin: Karpuz, mısır, kahve...! Günlük sıcaklarda bol bol tüketin: Hepsi mineral deposu

Sıcak havalara karşı gencinden yaşlısına herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, mevsimine uygun beslenmeye ve bol su içmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki sıcak havalardan korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Sıvı kaybını önleyen besinler neler? İşte detaylar...

Haziran itibarıyla aşırı ısınan havalar; yaşlıları, 5 yaş altı çocukları, hamileleri ve aşırı kilolu ya da zayıf kişileri daha çok etkiliyor. Sıcak havalara karşı herkesin dikkatli olması ve önlem alması gerektiğini hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Gündelik alışkanlıklar yaz mevsimine göre değiştirilmeli, vücut serin tutularak su kaybı önlenmeli. Öğle saatlerinde koşanlar sabah erken veya akşam saatlerini tercih etmeli. Mevsime uygun beslenmeye ve özellikle de bol su içmeye dikkat edilmeli” uyarılarında bulundu.
Terli ve soğuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar koyulaşması gibi durumlar sıcak çarpmasının yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Sıcaklık artmaya devam ederse cildin kuru, sıcak ve kırmızı bir hal aldığını, vücut ısısının yükseldiğini, solunum ve nabzın hızlandığını, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gelişebildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir.

Bu durumda damarlarda oluşan sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişme görülebilir. Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar. Terleme yüzünden vücutta hem sıvı hem de tuz kaybı olur ve aralarındaki denge bozulur. Tansiyonun düşmesiyle birlikte bu sorun, sıcak bitkinliği olarak adlandırılan soruna yol açar” dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKILMAMALI

Öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Dışarıya çıkarken açık renkli, hafif ve bol giysiler tercih edilmeli. Sıcak altında ağır spor ve fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Su başta olmak üzere yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli. Mümkün olduğunca gölgede veya klimalı ortamlarda vakit geçirilmeli” şeklinde konuştu. Şapkasız ve gözlüksüz dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Ayrıca güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş koruyucu krem kullanılmalı” dedi.

Dr. Eyyüp Kenan Özok, vitamin ve mineral açısından zengin olan ayrıca sıvı kaybını da önleyen aşağıdaki 11 gıdanın sıcak havalarda tüketilmesini önerdi:

1. Mısır
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2. Buzlu kahve

3. Vişne

4. Domates

5. Ahududu

6. Buzlu çay

7. Yaban mersini

8. Çilek

9. Kabak

10. Taze fasulye

11. Karpuz ve kavun: Yazın en sevilen ve en çok serinleten meyvelerinden kavun ve karpuz, lif oranları düşük meyvelerdir. Bu nedenle de glisemik indeksleri düşüktür.

200 gram karpuz ve kavunda 13-15 gram karbonhidrat bulunur. Bu yüzden diyabetli bir bireyin ara öğünde 200 gramdan fazla kavun ya da karpuz yememesi gerektiği unutulmamalı.

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