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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Kuzeyboru: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:54:32 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon : Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Hackley, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18

Süre: 104 dakika (26, 22, 29, 27)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.


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