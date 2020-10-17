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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:11:15 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Merve Dalbeler, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Polen Ünver, Özgenur Çetiner)

Setler: 25-19, 25-17, 25-13

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)


İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yollarını 3-0 yendi.

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