Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Türk Hava Yolları: 0
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Merve Dalbeler, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Polen Ünver, Özgenur Çetiner)
Setler: 25-19, 25-17, 25-13
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)
İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yollarını 3-0 yendi.