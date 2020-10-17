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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:47:58 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı, Janset Cemre Erkul)

Setler: 25-19, 25-18, 17-25, 30-28

Süre: 118 dakika (25, 27, 28, 38)


BURSA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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