Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı, Janset Cemre Erkul)
Setler: 25-19, 25-18, 17-25, 30-28
Süre: 118 dakika (25, 27, 28, 38)
BURSA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.