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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 3 - Karayolları: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:23:16 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Merve Tanyel, Aysun Suna Alan)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Seliş Selvi, Kübra Kegan, Ezgi Kara)

Setler: 20-25, 25-14, 25-22, 25-19

Süre: 113 dakika (27, 23, 33, 30)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

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