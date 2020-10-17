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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Kuzeyboru: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:25:35 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özmen)

Kuzeyboru: Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Ceren Nur Domaç, Gorrel, Gizem Tuğrul, Merve Çepni ( Dilara Yeşil, Mitchem)

Setler: 18-25, 13-25, 18-25

Süre: 60 dakika (19,20,21)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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