Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Kuzeyboru: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İbrahim Acar, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özmen)
Kuzeyboru: Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Ceren Nur Domaç, Gorrel, Gizem Tuğrul, Merve Çepni ( Dilara Yeşil, Mitchem)
Setler: 18-25, 13-25, 18-25
Süre: 60 dakika (19,20,21)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.