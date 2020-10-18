  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:13:57 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Efe Bayram)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhan Coşkun, Berat Emre Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)

Setler: 25-13, 29-27, 25-19

Süre: 83 dakika (24, 34, 25)


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi
Gündem

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

CHP destekçisi TELE1'de açıklamalarda bulunan Musa Özuğurlu, Azerbaycan'ın nitelikli ilerleme kaydedemediğini ve kayıplarının çok fazla oldu..
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay