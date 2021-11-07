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Spor Vitor Pereira: Bahane üretmek istemiyorum...
Spor

Vitor Pereira: Bahane üretmek istemiyorum...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bahenelerin arkasına sığınmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:18:00 -
Vitor Pereira: Bahane üretmek istemiyorum...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bahane üretmek istemiyorum"

"Ben bahane üretmek istemiyorum, bunların arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı."

"Tek problemi olmayan takım Trabzonspor"

"Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor."

"Direkten dönen toplarımız var"

"Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var."

"Taraftarlarımıza teşekkür ederim"

"Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı."

"Ligde hala çok maç var"

"Son maçımızın üstünden 3 gün geçti, tabii ki kolay değil. Biz en iyi şekilde, elimizden geleni yapacağız. Ligde hala çok maç var."

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