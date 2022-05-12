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Yerel Virajda devrilip takla attı! 1 ölü
Yerel

Virajda devrilip takla attı! 1 ölü

Tekirdağ, Çorlu'da viraja girdiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp devrildi. Olayda aracı kullanan şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 06:58:00 -
Virajda devrilip takla attı! 1 ölü

Kaza, Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden İsmet Sepetçi (53) yönetimindeki 68 KV 935 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla takla attı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sepetçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmet Sepetçi’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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